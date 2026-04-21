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|Azzardo in crescita in Calabria: oltre 6 miliardi giocati nel 2025
21/04/2026
|Il gioco d’azzardo continua a crescere in maniera esponenziale in Italia, con numeri che raccontano un fenomeno sempre più diffuso e con pesanti ricadute sociali ed economiche. Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Economia elaborati da Libera, nel 2025 si è “giocato” complessivamente 165 miliardi e 344 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto al 2024. Il solo settore online raggiunge quota 100 miliardi e 880 milioni, +9% rispetto all’anno precedente.
Anche in Calabria il trend è in crescita: nel 2025 la spesa per l’azzardo ha superato i 6,1 miliardi di euro, con una media di 3.377 euro per abitante, minori inclusi. La provincia di Cosenza guida la classifica regionale con oltre 2,1 miliardi di euro giocati, seguita da Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
Per Libera Calabria si tratta di “una deriva sociale che impoverisce le famiglie e alimenta le disuguaglianze, offrendo nuovi spazi alle organizzazioni criminali”. Il dossier “Azzardomafie” evidenzia infatti il ruolo di 39 clan attivi nel settore tra il 2010 e il 2024. “Servono scelte coraggiose e una strategia nazionale più incisiva”, sottolinea Libera, “per tutelare le comunità e contrastare le mafie”.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|21/04/2026 - Soldi e sesso in cambio di documenti a immigrati, 120 indagati a Napoli
L’inchiesta della Procura di Napoli ha portato alla luce un presunto sistema di compravendita di carte d’identità e certificati di residenza destinati a cittadini stranieri, con circa 120 indagati.
Al centro delle indagini due ex impiegati delle Municipalità e un interme...-->continua
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|21/04/2026 - Azzardo in crescita in Calabria: oltre 6 miliardi giocati nel 2025
Il gioco d’azzardo continua a crescere in maniera esponenziale in Italia, con numeri che raccontano un fenomeno sempre più diffuso e con pesanti ricadute sociali ed economiche. Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Economia elaborati da Libera, nel 2025 ...-->continua
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|21/04/2026 - Martina Franca. Tentato furto sui furgoni, poi la fuga: bloccati e arrestati due uomini
Notte di tensione ieri a Martina Franca, dove un intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha permesso di interrompere una serie di azioni illecite e di assicurare alla giustizia due uomini, arrestati in flagranza di reato. Si tratta di u...-->continua
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|21/04/2026 - ''Puglia Accogliente'': 40 milioni ai Comuni contro caporalato e ghetti
Sviluppare soluzioni abitative dignitose per le persone migranti che vivono e lavorano in Puglia, riducendo il rischio di segregazione e di esposizione al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. È con questi obiettivi che nasce “Puglia Accogliente”, l’Avvis...-->continua
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|21/04/2026 - Dalla diga di Monte Cotugno al Pappadai: 160 km d’acqua per rilanciare il territorio del Salento
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo sul sito dell’invaso artificiale del Pappadai, nel territorio comunale di Mon...-->continua
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|20/04/2026 - Calcio balilla paralimpico, oltre 120 atleti a Besozzo per la Coppa Italia
Una competizione nazionale di alto livello, ma anche un forte messaggio di inclusione e crescita. Questa è la Coppa Italia di calcio balilla paralimpico. Una due giorni di intenso agonismo nel comune di Besozzo (Varese) che ha ospitato il prestigioso evento or...-->continua
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|20/04/2026 - Uno Maggio Taranto 2026: musica, diritti e impegno civile sotto il segno di ‘Restiamo umani’
Torna anche quest’anno l’appuntamento con Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, giunto alla sua XIII edizione, al Parco Massimo Battista (Parco Archeologico delle Mura Greche). Il concerto evento che dal 2013 unisce musica, impegno civile e partecipazione atti...-->continua
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CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.