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|Uno Maggio Taranto 2026: musica, diritti e impegno civile sotto il segno di ‘Restiamo umani’
20/04/2026
|Torna anche quest’anno l’appuntamento con Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, giunto alla sua XIII edizione, al Parco Massimo Battista (Parco Archeologico delle Mura Greche). Il concerto evento che dal 2013 unisce musica, impegno civile e partecipazione attiva sui temi del lavoro, della salute e dei diritti, con la direzione artistica di Antonio Diodato, Roy Paci, la giornalista Valentina Petrini e Michele Riondino.
Nato dal basso per volontà del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, l’evento rappresenta oggi
uno dei momenti culturali e sociali più significativi del Paese, capace di coniugare performance artistiche e
riflessione collettiva, mantenendo al centro le istanze del territorio tarantino e creando un ponte con le principali ferite internazionali che stanno tenendo il mondo con il fiato sospeso: da Cuba all'Iran e alla Palestina, nell'anno del quindicesimo anniversario della morte dell'attivista Vittorio Arrigoni, ucciso brutalmente nella Striscia di Gaza. Non è infatti casuale la scelta del cuore pulsante del documento politico 2026: "Restiamo umani".
Un messaggio che richiama l’urgenza di resistere alle disuguaglianze e alle tensioni del presente, promuovendo diritti, solidarietà e dignità.
La musica sarà protagonista con gli artisti che hanno scelto il palco di Taranto, con una line-up che attraversa
generazioni e linguaggi molteplici: anche Subsonica e Brunori Sas, oltre ai già annunciati Gemitaiz, Giorgio
Poi, Margherita Vicario, Marco Castello. E ancora il collettivo Canta Fino a Dieci, progetto che mette al centro scrittura e dimensione condivisa; Rossana De Pace, voce intensa della nuova canzone d’autore; Catu
Diosis, producer, DJ e rapper originaria di Kampala (Uganda); Cigno, progetto dal grande impatto sonoro che
parla di capitalismo, disuguaglianze e guerra; il dj e producer Madkid, noto nella scena black italiana per il suo stile eclettico, affiancato sul palco da Moddi, MC, campione di freestyle e membro del collettivo musicale
Pooglia Tribe; i SI!BOOM!VOILÁ, collettivo della scena alternativa italiana formato da N.A.I.P, Giulio Ragno Favero, Roberta Sammarelli, Giulia Formica e Davide La Sala, che unisce elettronica, noise e performance dal vivo; Don Ciccio, DJ e producer attivo nella scena reggae e hip hop italiana dagli anni ’90, fondatore dell’etichetta Love University Records; Fido Guido, cantautore pugliese legato al reggae/dancehall e alla lingua dialettale tarantina; Mama Marjas, tra le principali voci italiane del reggae e delle sonorità afrocaraibiche e i Rekkiabilly. Una costellazione di progetti che riflettono la varietà della scena contemporanea.
Accanto alla musica, come da tradizione, il palco di Taranto ospiterà alcune delle più importanti voci della
società civile. Da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani
nel territorio palestinese occupato, a Tomaso Montanari, storico dell'arte, rettore dell’Università per stranieri
di Siena e saggista, tra gli intellettuali antifascisti più influenti in Italia. E ancora: per la prima volta in Italia
Omar Barghouti, co-fondatore del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS), la campagna non violenta rivolta alle azioni degli individui, che possono con le loro scelte esortare i propri stati a chiedere conto a Israele di rispondere delle proprie violazioni del diritto internazionale e che annovera tra i suoi principali
sostenitori anche Roger Waters.
I temi del lavoro, diritti e sicurezza saranno invece trattati sul palco dal Comitato dei cittadini e Lavoratori LIberi e Pensanti, che con orgoglio annunciano anche la presenza di Maria Teresa Daprile, vedova dell'operaio Ilva Claudio Salamida morto dentro la fabbrica lo scorso 12 gennaio, accompagnata dalla sua avvocata Ornella Tripaldi. E ancora saranno presenti Amnesty International Italia, ReCommon, Rete No RWM Sardegna, Emergency, No TAV, l’art researcher e documentarista iraniana Sadra Valizadeh e Parisa Nazari, attivista del movimento Donna, vita e libertà. Ad aprire l'edizione saranno le voci e le foto di due fotoreporter: la cubana Eliana Aponte di Reuters e l'indipendente Paolo Tangari appena rientrato da Cuba. Non mancheranno contenuti sul tragico rapporto tra inquinamento e salute grazie all'intervento del dottor Valerio Cecinati, fondatore del reparto di Oncoematologia Pediatrica al SS. Annunziata di Taranto. Infine sul palco di Uno maggio Taranto 2026 anche la voce dell’attivista Lince con la Campagna "Lince-Occhi sugli abusi" con il manifesto di Zerocalcare.
Alla conduzione, come ormai da tradizione, Andrea Rivera, che ha contribuito dall’inizio con la sua inconfondibile nota satirica; Martina Martorano, anche lei attiva per la causa da molte edizioni, conduttrice di SAFARI su Rai Radio2 e consulente musicale di Propaganda Live, ormai colonna portante della conduzione
della manifestazione e la giornalista Serena Tarabini, anche lei attiva da anni su Uno Maggio Taranto, dando
un contributo che è molto più di una semplice conduzione. Quest’anno si aggiunge anche la giornalista Maria Cristina Fraddosio alla cura di alcuni dei più importanti interventi politici in scaletta.
Per la prima volta a Taranto la visione dei filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori di Tlon, che realizzeranno una maratona sui loro canali social per raccontare a tutta Italia l'edizione 2026 anche
attraverso interviste esclusive dal backstage per Uno Maggio Taranto.
A precedere il concerto ci sarà la tavola rotonda moderata da Maria Cristina Fraddosio, in cui gli ospiti
politici incontrano la cittadinanza. Come ogni anno Riccardo Noury presenterà il rapporto annuale di Amnesty
International. Una rara assemblea pubblica che negli anni si conferma spazio cruciale di relazione.
Uno Maggio Taranto è una manifestazione completamente autofinanziata e organizzata dal basso, grazie alle volontarie e ai volontari del Comitato che da anni si spendono per questo evento. Come lo scorso anno, è in atto una raccolta fondi a cui stanno aderendo molti cittadini da tutta Italia:
https://www.kickstarter.com/projects/unomaggiotaranto/uno-maggio-taranto-2026.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
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|20/04/2026 - Calcio, tra Serie C e Serie D giornata di emozioni contrastanti per lucane e pugliesi
Una giornata di campionato ricca di risultati importanti e verdetti pesanti per le squadre lucane e pugliesi impegnate tra Serie C e Serie D, con gare decisive sia in zona salvezza che in vetta alla classifica.
In Serie C il Potenza Calcio torna dalla...-->continua
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|20/04/2026 - Camionista morto sull’A1 durante protesta contro caro carburante
Un camionista di 55 anni è morto sull’Autostrada A1 nel tratto casertano all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava a piedi sulla carreggiata.
L’uomo, residente nel Napoletano, st...-->continua
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|19/04/2026 - Omicidio in discoteca a Bisceglie: 43enne ucciso da colpo di pistola
Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola nella discoteca “Divinae Club” di Bisceglie (Bari). Originario di Carbonara, è stato soccorso dal 118 e deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale alle 4:40. Ferita alla base del...-->continua
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|19/04/2026 - "Dal Pacini non si scende!" — Il programma
L’Associazione Zeno Colò presenta il programma definitivo del presidio civico "Dal
Pacini non si scende! — Presidio in difesa dell’ospedale della Montagna pistoiese e
per una sanità equa nelle aree interne della Toscana e non solo", in programma dal 25...-->continua
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|18/04/2026 - Reggio Calabria. Sequestrate opere d'arte false esposte alla mostra ''pop to street art influences''
I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza nel corso di un'articolata indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, hanno proceduto al sequestro probatorio di iniziativa di 133 opere d'arte falsam...-->continua
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|18/04/2026 - Sequestro da 226mila euro: percepiva la pensione della madre morta da 13 anni
Nelle ultime ore, i militari del Gruppo della Guardia di finanza di Nuoro hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla locale Autorità Giudiziaria, nei confronti di una donna indagata per il reato di truffa aggravata, per un valore ...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.