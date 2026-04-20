A Potenza tra via Viviani e via Nazario Sauro, nei giorni 17 e 18 aprile 2026, sono state rilevate tracce di idrocarburi nelle acque di deflusso.Le analisi hanno evidenziato la presenza di composti organici volatili riconducibili a contaminazione da idrocarburi,attualmente ancora in fase di accertamento per quanto riguarda l’origine. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco,Forze dell’Ordine,magistrato di turno,ARPAB,ASP Basilicata,Protezione Civile,Polizia locale e personale comunale per avviare immediatamente le verifiche tecniche e le procedure di messa in sicurezza. In via precauzionale è stata disposta la raccolta e la rimozione delle acque contaminate affidata a una ditta specializzata,con l’obiettivo di contenere rapidamente il fenomeno e prevenire ulteriori dispersioni nell’ambiente.

Le autorità stanno effettuando ulteriori approfondimenti per stabilire l’origine della contaminazione e per valutare eventuali responsabilità o danni ambientali. Al momento non si registrano situazioni di pericolo per persone o cose e la strada interessata è stata riaperta al traffico.L’amministrazione comunale ha assicurato che il monitoraggio dell’area continuerà nei prossimi giorni con aggiornamenti costanti.