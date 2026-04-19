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|"Dal Pacini non si scende!" — Il programma
19/04/2026
|L’Associazione Zeno Colò presenta il programma definitivo del presidio civico "Dal
Pacini non si scende! — Presidio in difesa dell’ospedale della Montagna pistoiese e
per una sanità equa nelle aree interne della Toscana e non solo", in programma dal 25
aprile al 2 maggio 2026 a San Marcello Piteglio. L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni
di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano e dell’avallo della Consulta Socio Sanitaria
della Montagna pistoiese.
La manifestazione si svolgerà in due luoghi: nei pressi dell’Ospedale Pacini, dove
sarà attiva una tenda presidio 24 ore su 24 con turni a rotazione, e nello Spazio C.U.R.A.,
presso la Sala del Progetto Mo.To.R.E. a Campo Tizzoro, dove si svolgeranno gli eventi
pubblici. C.U.R.A. - Comunità, Unità, Riconoscimento, Azione - è il principio che guida
l’intera settimana.
Siamo qui per chiedere che il "Lorenzo Pacini" sia classificato come Ospedale di
Area Disagiata: un riconoscimento già accordato ad altri ospedali con le stesse
caratteristiche all’interno della stessa Regione Toscana. Questa non è una manifestazione
contro qualcuno. È una manifestazione per il Pacini, per il diritto alla salute di chi vive in
montagna, per una sanità che non misuri la dignità in chilometri.
IL PROGRAMMA
Sabato 25 aprile
Alle ore 11:00 a Taviano (Comune di Sambuca Pistoiese) si tiene il presidio "Un presidio
contro l’abbandono: la salute è un diritto, non un privilegio", organizzato dal Comune di
Sambuca Pistoiese. Nel pomeriggio, alle ore 16:00 a San Marcello Pistoiese, in Via
Massimo D’Azeglio, si apre ufficialmente il presidio civico davanti al Pacini: da quel
momento la tenda resta aperta senza interruzione fino alle ore 20:00 del 2 maggio.
Domenica 26 aprile — Campo Tizzoro | Comunità
ore 16:00: scacchi dinamici per grandi e piccoli.
ore 16:30: merenda …che C.U.R.A.
ore 17:00 - Dibattito "La nostra montagna, il nostro ospedale"
Attorno al tavolo: i sindaci della montagna pistoiese — Luca Marmo (San Marcello Piteglio),
Gabriele Bacci (Abetone Cutigliano), Marco Breschi (Sambuca Pistoiese), Federico
Bruschi (Marliana) — i candidati sindaci al Comune di Pistoia, don Max (parroco di San
Marcello Piteglio) e i rappresentanti delle associazioni di volontariato. Modera Francesco
Rossano, giornalista TVL Pistoia.
ore 19:30: cena a cura della Pro Loco di Campo Tizzoro.
ore 21:00 - musica: Collettivo Montagna (folk), The Original Music e Percussion Show, Pigia
Play (disco revival e karaoke).
Lunedì 27 aprile - Campo Tizzoro | Unità e Riconoscimento
ore 19:30: cena a cura della Pro Loco di Campo Tizzoro
ore 20:45 - Dibattito "Non siamo soli: le aree interne d’Italia e perché perdono i loro
servizi"
Attorno al tavolo: Beatrice Marinelli (Pro Ospedali Pubblici delle Marche), Tullio Laino (ex
medico esperto di diritto sanitario), Roberto Pieralli (medico 118, presidente SNAMI Emilia
Romagna), Emiliano Morrone (giornalista), Sen. Nicola Irto (Senatore della Repubblica),
Bernard Dika (Sottosegretario Regione Toscana), Alessandro Capecchi (consigliere
regionale Toscana). Modera Alessio Poggioni, Toscana TV.
Venerdì 1° maggio — Campo Tizzoro
ore 16:30: merenda …che C.U.R.A.
ore 17:00: yoga per bambini e adulti.
ore 17:30: proiezione del docu-film "C’era una volta in Italia — Giacarta sta arrivando".
ore 19:30: cena a cura della Pro Loco di Campo Tizzoro.
ore 21:00 - musica: Neurozona (rock anni ’60/’70/’80) e Ale DJ (disco anni ’80/’90).
Sabato 2 maggio — Campo Tizzoro | Azione
ore 17:30 — Dibattito "Non si scende!"
Attorno al tavolo: l’Assessora regionale alla Sanità Monia Monni, il portavoce
dell’opposizione regionale Alessandro Tomasi, i sindaci dei Comuni le cui aree afferiscono
agli ospedali di area disagiata della ASL Sud Est — Niccolò Volpini (Abbadia San
Salvatore), Filippo Vagnoli (Bibbiena), Giovanni Gentili (Pitigliano) — e Giampaolo
Giannoni, segretario regionale NurSind. Modera Cristiano Marcacci, direttore de Il Tirreno.
Obiettivo della giornata: redigere e sottoscrivere un manifesto per la sanità delle aree interne
con impegni precisi e verificabili, che nasca a San Marcello Pistoiese.
ore 16:00: Gruppo Folk Gigetto del Bicchiere. | Ore 16:30: merenda e attività per bambini. |
ore 19:30: cena a cura della Pro Loco.
ore 21:00 — musica: Evil Panther & Cool Cat (blues) e One Man Band & Guests (folk &
rock’n’roll).
"Dal Pacini non si scende" non è una protesta locale. È la risposta organizzata di una
comunità a un problema strutturale che riguarda milioni di italiani che vivono nelle aree
interne del paese. La platea degli invitati, istituzionale, sindacale, civica e nazionale, lo
conferma.
La salute non è un privilegio geografico. È un diritto.
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I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza nel corso di un'articolata indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, hanno proceduto al sequestro probatorio di iniziativa di 133 opere d'arte falsam...-->continua
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Nelle ultime ore, i militari del Gruppo della Guardia di finanza di Nuoro hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla locale Autorità Giudiziaria, nei confronti di una donna indagata per il reato di truffa aggravata, per un valore ...-->continua
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Una collaborazione per “la promozione e la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, del mare e degli ecosistemi marini e costieri, alla diffusione della cultura, delle tradizioni legate al mare, dell’id...-->continua
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|16/04/2026 - Italia, crescita debole e debito in aumento: le sfide tra Fmi e shock energetici
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|16/04/2026 - San Luca (RC). Truffa False Assicurazioni On-Line: denunciato sedicente Broker
Un’articolata e incisiva attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di San Luca ha consentito di fare luce su una sofisticata truffa online ai danni di un cittadino del comprensorio aspromontano, culminata con la denuncia alla Procura della...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.