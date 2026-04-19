L’Associazione Zeno Colò presenta il programma definitivo del presidio civico "Dal

Pacini non si scende! — Presidio in difesa dell’ospedale della Montagna pistoiese e

per una sanità equa nelle aree interne della Toscana e non solo", in programma dal 25

aprile al 2 maggio 2026 a San Marcello Piteglio. L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni

di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano e dell’avallo della Consulta Socio Sanitaria

della Montagna pistoiese.



La manifestazione si svolgerà in due luoghi: nei pressi dell’Ospedale Pacini, dove

sarà attiva una tenda presidio 24 ore su 24 con turni a rotazione, e nello Spazio C.U.R.A.,

presso la Sala del Progetto Mo.To.R.E. a Campo Tizzoro, dove si svolgeranno gli eventi

pubblici. C.U.R.A. - Comunità, Unità, Riconoscimento, Azione - è il principio che guida

l’intera settimana.



Siamo qui per chiedere che il "Lorenzo Pacini" sia classificato come Ospedale di

Area Disagiata: un riconoscimento già accordato ad altri ospedali con le stesse

caratteristiche all’interno della stessa Regione Toscana. Questa non è una manifestazione

contro qualcuno. È una manifestazione per il Pacini, per il diritto alla salute di chi vive in

montagna, per una sanità che non misuri la dignità in chilometri.



IL PROGRAMMA



Sabato 25 aprile

Alle ore 11:00 a Taviano (Comune di Sambuca Pistoiese) si tiene il presidio "Un presidio

contro l’abbandono: la salute è un diritto, non un privilegio", organizzato dal Comune di

Sambuca Pistoiese. Nel pomeriggio, alle ore 16:00 a San Marcello Pistoiese, in Via

Massimo D’Azeglio, si apre ufficialmente il presidio civico davanti al Pacini: da quel

momento la tenda resta aperta senza interruzione fino alle ore 20:00 del 2 maggio.



Domenica 26 aprile — Campo Tizzoro | Comunità

ore 16:00: scacchi dinamici per grandi e piccoli.

ore 16:30: merenda …che C.U.R.A.

ore 17:00 - Dibattito "La nostra montagna, il nostro ospedale"

Attorno al tavolo: i sindaci della montagna pistoiese — Luca Marmo (San Marcello Piteglio),

Gabriele Bacci (Abetone Cutigliano), Marco Breschi (Sambuca Pistoiese), Federico

Bruschi (Marliana) — i candidati sindaci al Comune di Pistoia, don Max (parroco di San

Marcello Piteglio) e i rappresentanti delle associazioni di volontariato. Modera Francesco

Rossano, giornalista TVL Pistoia.

ore 19:30: cena a cura della Pro Loco di Campo Tizzoro.

ore 21:00 - musica: Collettivo Montagna (folk), The Original Music e Percussion Show, Pigia

Play (disco revival e karaoke).



Lunedì 27 aprile - Campo Tizzoro | Unità e Riconoscimento

ore 19:30: cena a cura della Pro Loco di Campo Tizzoro

ore 20:45 - Dibattito "Non siamo soli: le aree interne d’Italia e perché perdono i loro

servizi"

Attorno al tavolo: Beatrice Marinelli (Pro Ospedali Pubblici delle Marche), Tullio Laino (ex

medico esperto di diritto sanitario), Roberto Pieralli (medico 118, presidente SNAMI Emilia

Romagna), Emiliano Morrone (giornalista), Sen. Nicola Irto (Senatore della Repubblica),

Bernard Dika (Sottosegretario Regione Toscana), Alessandro Capecchi (consigliere

regionale Toscana). Modera Alessio Poggioni, Toscana TV.



Venerdì 1° maggio — Campo Tizzoro

ore 16:30: merenda …che C.U.R.A.

ore 17:00: yoga per bambini e adulti.

ore 17:30: proiezione del docu-film "C’era una volta in Italia — Giacarta sta arrivando".

ore 19:30: cena a cura della Pro Loco di Campo Tizzoro.

ore 21:00 - musica: Neurozona (rock anni ’60/’70/’80) e Ale DJ (disco anni ’80/’90).



Sabato 2 maggio — Campo Tizzoro | Azione

ore 17:30 — Dibattito "Non si scende!"

Attorno al tavolo: l’Assessora regionale alla Sanità Monia Monni, il portavoce

dell’opposizione regionale Alessandro Tomasi, i sindaci dei Comuni le cui aree afferiscono

agli ospedali di area disagiata della ASL Sud Est — Niccolò Volpini (Abbadia San

Salvatore), Filippo Vagnoli (Bibbiena), Giovanni Gentili (Pitigliano) — e Giampaolo

Giannoni, segretario regionale NurSind. Modera Cristiano Marcacci, direttore de Il Tirreno.



Obiettivo della giornata: redigere e sottoscrivere un manifesto per la sanità delle aree interne

con impegni precisi e verificabili, che nasca a San Marcello Pistoiese.



ore 16:00: Gruppo Folk Gigetto del Bicchiere. | Ore 16:30: merenda e attività per bambini. |

ore 19:30: cena a cura della Pro Loco.

ore 21:00 — musica: Evil Panther & Cool Cat (blues) e One Man Band & Guests (folk &

rock’n’roll).



"Dal Pacini non si scende" non è una protesta locale. È la risposta organizzata di una

comunità a un problema strutturale che riguarda milioni di italiani che vivono nelle aree

interne del paese. La platea degli invitati, istituzionale, sindacale, civica e nazionale, lo

conferma.



La salute non è un privilegio geografico. È un diritto.