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|A14, sospeso divieto di transito a mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud
8/04/2026
|In relazione alle condizioni del traffico in A14, per il quale al momento non si registrano disagi, è stata disposta da Autostrade per l'Italia, in accordo con le autorità competenti, la sospensione - istituita dalla mezzanotte alle 9 circa - del divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari.
Rimangono comunque attive, informa una nota, le chiusure dei tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara in conseguenza del movimento franoso di Petacciato, in Molise.
ANSA
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|8/04/2026 - A14, sospeso divieto di transito a mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud
In relazione alle condizioni del traffico in A14, per il quale al momento non si registrano disagi, è stata disposta da Autostrade per l'Italia, in accordo con le autorità competenti, la sospensione - istituita dalla mezzanotte alle 9 circa - del divieto di transito per i me...-->continua
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|8/04/2026 - Ischia, giovane madre aggredita dal compagno con il neonato in braccio: arrestato
A Ischia una giovane madre di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni. I Carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata al 112. L’uomo, 25 anni, di nazionalità dominicana e in evidente stato di alterazione...-->continua
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|8/04/2026 - Petrolio e gas crollano dopo il cessate il fuoco: WTI sotto 100 $ e TTF -19%
Dopo l'annuncio del cessate il fuoco, i mercati energetici reagiscono con forti cali: il petrolio WTI perde fino al 18%, scendendo a 93,03 $/barile, mentre il gas registra un -19% a 43 €/MWh ad Amsterdam. L'accordo Usa-Iran per una tregua di due settimane, leg...-->continua
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|7/04/2026 - Frana a Vasto blocca A14 e Statale 16: disagi e percorsi alternativi
Una frana ha bloccato la circolazione sulla A14 nei pressi di Vasto, causando disagi significativi per centinaia di automobilisti. La Statale 16, principale via alternativa, è interrotta all’altezza di Montenero, amplificando il caos lungo il versante adriatic...-->continua
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|7/04/2026 - Crisi energetica, l’Italia aggiorna il piano gas per l’emergenza Iran
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) sta aggiornando il “Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale” del 2023 per affrontare l’impatto della crisi energetica legata alla guerra in Iran. Lo apprende l’ANSA da fonti del mi...-->continua
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|6/04/2026 - Caro carburante, Italia sotto pressione tra rincari e turbolenze internazionali
Il caro carburante continua a mettere in difficoltà turismo e mobilità in Italia. La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo Stretto di Hormuz hanno spinto i prezzi del petrolio a livelli record: il Wti sfiora i 114 dollari al barile e il Brent supera i 11...-->continua
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|6/04/2026 - ''Dal Pacini non si scende'': San Marcello Pistoiese ospita il presidio civico per la sanità delle aree interne
Dal 25 aprile al 2 maggio San Marcello Pistoiese diventerà il cuore pulsante della mobilitazione per la sanità delle aree interne. L’Associazione Zeno Colò organizza il presidio civico “Dal Pacini non si scende!”, con presenza continua vicino all’Ospedale Lore...-->continua
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CRONACA BASILICATA
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.