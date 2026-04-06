Dal 25 aprile al 2 maggio San Marcello Pistoiese diventerà il cuore pulsante della mobilitazione per la sanità delle aree interne. L’Associazione Zeno Colò organizza il presidio civico “Dal Pacini non si scende!”, con presenza continua vicino all’Ospedale Lorenzo Pacini, dibattiti, concerti, cinema e attività per tutta la comunità. L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano, punta a difendere i servizi sanitari della montagna pistoiese e a promuovere un diritto alla salute equo per chi vive lontano dai grandi centri.



Segue la nota stampa.



"Dal Pacini non si scende!" — Dal 25 aprile al 2 maggio San Marcello Pistoiese ospita il presidio civico per la sanità delle aree interne. Otto giorni di presenza permanente, dibattiti, cultura e comunità per difendere l'Ospedale Lorenzo Pacini e il diritto alla salute di chi vive lontano dai grandi centri.

L'Associazione Zeno Colò annuncia ufficialmente il presidio civico "Dal Pacini non si scende! — Presidio in difesa dell'ospedale della Montagna pistoiese e per una sanità equa nelle aree interne della Toscana", in programma dal 25 aprile al 2 maggio 2026 a San Marcello Piteglio. L'iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano e dell'avallo della Consulta Socio Sanitaria della Montagna pistoiese.

Questa la struttura della manifestazione:

Il presidio - A partire dalle ore 16:00 del 25 aprile e fino alle ore 20:00 del 2 maggio, una tenda presidio rimarrà attiva senza interruzione nei pressi dell'Ospedale Lorenzo Pacini. Il presidio non è solo un atto simbolico: serve a tenere alta l'attenzione pubblica sull'ospedale, a informare i cittadini su cosa sta accadendo e perché, e a testimoniare che la comunità non ha intenzione di accettare in silenzio il progressivo svuotamento dei servizi sanitari della montagna. I turni — di 4 ore durante il giorno e di 8 ore nella fascia notturna — saranno coperti da cittadini che potranno prenotarsi direttamente su https://turni-presidio-pacini.netlify.app.

I dibattiti - I tre momenti di dibattito si svolgeranno presso la Sala del progetto Mo.To.R.E. in località Campo Tizzoro a San Marcello Piteglio (PT) e seguono il filo conduttore dell'acronimo C.U.R.A. — Comunità, Unità, Riconoscimento, Azione — che dà il nome allo spazio eventi e guida l'intera settimana:

26 aprile — "La nostra montagna, il nostro ospedale": voce ai sindaci della montagna pistoiese, ai lavoratori del Pacini, ai volontari del soccorso e ai cittadini. Una giornata dedicata alla Comunità e alla sua storia.

27 aprile — "Non siamo soli: le aree interne d'Italia e perché perdono i loro servizi": un tavolo

nazionale con amministratori, medici, sindacalisti e attivisti provenienti da realtà che condividono le stesse difficoltà e da queste sono unite - dall'Appennino al Molise, dalla Calabria

alle montagne del centro Italia.

2 maggio — "Non si scende!": la giornata dell'Azione. Tra gli invitati il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'Assessora regionale alla Sanità Monia Monni, consiglieri regionali, i

sindaci dei Comuni le cui aree afferiscono a ospedali classificati come "area disagiata" nella ASL Sud Est, rappresentanti delle organizzazioni sindacali mediche e infermieristiche a livello nazionale. Obiettivo: redigere e sottoscrivere un manifesto per la sanità delle aree interne, a partire dalla realtà della Montagna pistoiese.

Gli eventi - Nei pomeriggi e nelle serate del 26 aprile, 1 e 2 maggio, il parcheggio retrostante il Progetto Mo.To.R.E. si trasforma nello Spazio C.U.R.A., allestito in collaborazione con la Pro

Loco di Campo Tizzoro. Tre giornate di festa, cultura e comunità, aperte a tutti.

Sul palco si alterneranno i gruppi musicali della Montagna pistoiese — dal rock alla musica blues — in concerti che promettono serate animate e partecipate. Il 1 maggio spazio anche al cinema, con la proiezione di "C'era una volta in Italia — Giacarta sta arrivando".

Per i più piccoli, pomeriggi di attività e giochi curati dalle associazioni del territorio, con merenda inclusa. Per tutti, le cene della Pro Loco di Campo Tizzoro — buon cibo della tradizione locale, preparato con la cura che solo chi conosce questi luoghi sa mettere in tavola.

Lo Spazio C.U.R.A. è il cuore caldo di questa settimana: il luogo dove la comunità si ritrova, si racconta e celebra il territorio che vuole difendere.

"Dal Pacini non si scende" non è una protesta locale. È la risposta organizzata di una

comunità a un problema strutturale che riguarda milioni di italiani che vivono nelle aree interne del paese. La platea degli invitati — istituzionale, sindacale, civica e nazionale — lo conferma.

La salute non è un privilegio geografico. È un diritto.