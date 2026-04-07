I prezzi dei carburanti in Italia continuano a mostrare forti differenze regionali. Secondo i dati medi pubblicati oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Calabria registra il prezzo più alto per il gasolio (2,172 €/l), mentre la Basilicata, con 2,147 €/l, si colloca tra le regioni più care. Per la benzina, invece, Basilicata e Provincia di Bolzano sono al vertice con 1,806 €/l. Le regioni più economiche risultano Marche e Veneto per la benzina (1,770 €/l) e l’Abruzzo per il gasolio (2,106 €/l). La differenza evidenzia come in Basilicata i costi della mobilità siano significativamente superiori rispetto alle zone più economiche del Centro-Nord, incidendo sul budget di famiglie e imprese locali.

Sempre secondo il Ministero, il prezzo medio nazionale dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale è sostanzialmente stabile, pari a 1,782 €/l per la benzina (1,781 €/l lunedì) e 2,143 €/l per il gasolio (2,140 €/l lunedì). Sulla rete autostradale, il prezzo medio self sale a 1,816 €/l per la benzina e 2,158 €/l per il gasolio.

Prezzi così elevati hanno confermato la stima del Codacons: la spesa per i rifornimenti durante le festività pasquali è aumentata di circa 1,3 miliardi di euro rispetto allo scorso anno. "Numeri che confermano la stangata sui rifornimenti che ha pesato sugli spostamenti di Pasqua degli italiani", commenta l’associazione.