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|Cinisi, nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume di Sara Favarò ''Sicilia a Tavola''
6/04/2026
|Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, si presenta giovedì 9 aprile 2026 alle ore 17,30 presso la Sala del Priore nel Palazzo dei Benedettini in Piazza Vittorio Emanuele Orlando a Cinisi, il volume di Sara Favarò “Sicilia a Tavola. Saperi e sapori di ieri”. Dopo i saluti di Vera Abbate, Sindaco di Cinisi, di Rosolino Claudio Cardile, Assessore ai Beni Culturali e di Franco Biundo, Presidente BCsicilia Sede di Cinisi, dialogherà con l’Autrice: Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale di BCsicilia. L’iniziativa è promosso da BCsicilia, dal Comune di Cinisi e dall’Università Popolare.
Il volume è un viaggio affascinante nel passato, alla scoperta delle tradizioni e delle pratiche antiche della Sicilia, quando la saggezza popolare dominava la vita quotidiana. Questo libro fa scoprire come i nostri avi preservavano il cibo utilizzando metodi ingegnosi e naturali. Attraverso ricordi personali, l’autrice aggiunge un tocco di intimità e umanità che arricchisce ulteriormente il libro, invitandoci a riflettere sull’importanza di preservare le nostre radici culturali, in un’epoca in cui la modernità sembra aver superato le vecchie tradizioni. Il contrasto tra i ricordi dolci e quelli drammatici contribuisce a creare un racconto completo e realistico della vita di un tempo. La cucina tradizionale siciliana viene narrata con passione e rispetto attraverso la dedizione dell’autrice e la sua capacità di evocare emozioni e di condividere esperienze personali.
L’autrice Sara Favarò, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è scrittrice, giornalista, studiosa di tradizioni popolari, poetessa, attrice e cantautrice. Ha pubblicato 80 libri: favole, romanzi, poesie, saggi, testi teatrali, soggetti per il cinema. Attrice, recita dal 1975. Dirige il gruppo teatrale e musicale SikeliA. La sua prima incisione discografica è del 1980, seguita da molte altre. Collabora con le scuole in progetti di legalità, teatro, canto e recupero della cultura siciliana. Ospite di emittenti radiotelevisive mondiali quali la TV tedesca NDR, Hessischer Rundfunk di Francoforte, WDR di Colonia, Bayerischer Rundfunk di Monaco, la slovena Radio Capodistria, l’australiana Rete Italia di Melbourne, le italiane RAI, Mediaset, LA7, ha ricevuto recensioni dalla stampa internazionale: le tedesche Brigitte, Elle, El Mundo di Madrid, La Fiamma di Melbourne, Il Globo di Sidney, Il Cittadino Canadese, Corriere Italiano di Montreal, Sikania in America. È autrice di centinaia di articoli sul folklore e inchieste sociali. L’ultimo suo libro: “Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’Intelligenza Artificiale”, edito dalla casa Editrice Don Lorenzo Milani, è un racconto-inchiesta che nasce da un dialogo autentico tra la scrittrice e l’.A., che mette di fronte al rischio dell’omologazione e della dipendenza, ma anche alla possibilità di un nuovo equilibrio tra umano e artificiale.
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|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|6/04/2026 - Caro carburante, Italia sotto pressione tra rincari e turbolenze internazionali
Il caro carburante continua a mettere in difficoltà turismo e mobilità in Italia. La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo Stretto di Hormuz hanno spinto i prezzi del petrolio a livelli record: il Wti sfiora i 114 dollari al barile e il Brent supera i 110, con ripercus...-->continua
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|6/04/2026 - ''Dal Pacini non si scende'': San Marcello Pistoiese ospita il presidio civico per la sanità delle aree interne
Dal 25 aprile al 2 maggio San Marcello Pistoiese diventerà il cuore pulsante della mobilitazione per la sanità delle aree interne. L’Associazione Zeno Colò organizza il presidio civico “Dal Pacini non si scende!”, con presenza continua vicino all’Ospedale Lore...-->continua
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|6/04/2026 - Cinisi, nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume di Sara Favarò ''Sicilia a Tavola''
Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, si presenta giovedì 9 aprile 2026 alle ore 17,30 presso la Sala del Priore nel Palazzo dei Benedettini in Piazza Vittorio Emanuele Orlando a Cinisi, il volume di Sara Favarò “Sicilia a Tavola. Saperi e sapor...-->continua
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|6/04/2026 - Malore alla guida sulla Statale 16: auto si ribalta e sfonda il guardrail
Un incidente si è verificato sulla Statale 16, in direzione Brindisi, dove un automobilista di 63 anni ha perso il controllo della vettura, probabilmente a causa di un malore. L’auto si è ribaltata finendo contro il guardrail, che è stato sfondato, con il risc...-->continua
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|5/04/2026 - Esplosione a Polla: banda fa saltare bancomat del Mediocredito e fugge con il bottino
Notte di paura a Polla: un boato ha squarciato il silenzio tra via Vittorio Emanuele, dove ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della sede del Gruppo Mediocredito Centrale 🏦💥. Due potenti esplosioni hanno svegliato i residenti, molti dei qu...-->continua
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|4/04/2026 - Frana sui Monti Dauni: Roseto Valfortore isolata, attivato il Genio Militare
Le forti piogge dei giorni scorsi hanno peggiorato il dissesto idrogeologico sui Monti Dauni, isolando il comune di Roseto Valfortore a causa di una frana che ha interrotto la provinciale 130, unica via d’accesso al paese. Stamane sopralluogo dell’assessore re...-->continua
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|4/04/2026 - Maltempo in Calabria, richiesta di stato di calamità per sostenere l’agricoltura colpita
Le eccezionali ondate di maltempo che hanno colpito la Calabria nei giorni scorsi hanno messo in seria difficoltà il comparto agricolo, già provato da condizioni climatiche sempre più instabili. Particolarmente interessata l’area dell’Alto Jonio Cosentino e il...-->continua
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NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
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|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.