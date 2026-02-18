|
|Sapri, sequestro di sigarette di contrabbando: intervento della Polizia Ferroviaria di Sapri
18/02/2026
|Un controllo di routine sui treni si è trasformato in un sequestro di contrabbando nel pomeriggio di ieri a Sapri. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Sapri, guidati dal Carmine Nicodemo, hanno fermato un 45enne pregiudicato, originario di Palermo e diretto verso la Sicilia. Durante l’ispezione del bagaglio, una valigia di grandi dimensioni, sono state rinvenute 65 stecche di sigarette prive del marchio del Monopolio di Stato. Il materiale illecito è stato sequestrato e consegnato al personale della Guardia di Finanza di Sapri per i provvedimenti di competenza.
|18/02/2026 - A Castellana Grotte un convegno scientifico dedicato al ruolo terapeutico degli stili di vita
La cura delle malattie croniche non trasmissibili rappresenta una delle principali sfide per i sistemi sanitari, chiamati a ridefinire strumenti e priorità terapeutiche. È in questo contesto che si inserisce il convegno “Il corretto stile di vita. Un vecchio/nuovo farmaco in...-->continua
|18/02/2026 - S.Lucido, sequestro di un “cimitero” di 33 auto abbandonate dai Carabinieri Forestali: denunciato il proprietario
Un terreno di 1000 metri quadri è stato posto sotto sequestro dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Paola nel Comune di S.Lucido. Durante un controllo si è accertato in questo terreno ubicato in località “Deuda” sulla SS18, di proprietà di una perso...-->continua
|18/02/2026 - Tumore al seno, a Monopoli incontro su prevenzione
Un pomeriggio dedicato all’informazione, alla consapevolezza e alla prevenzione del tumore alla mammella. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico organizzato dall’associazione “Noi ci rialziamo sempre! di Maria di Giulio”, in programma mercoledì 25 febbrai...-->continua
|17/02/2026 - Maltempo a Brindisi: tromba d’aria a Torre Santa Susanna e interventi straordinari a Oria
La provincia di Brindisi è sotto l’emergenza maltempo. A Torre Santa Susanna, colpita nella notte da una tromba d’aria, la giunta ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per i danni a capannoni, abitazioni, strade, reti elettriche e telefoniche, c...-->continua
|17/02/2026 - Taranto, vento forte provoca danni e disagi: alberi e cartelloni abbattuti
Il forte vento di oggi ha provocato disagi a Taranto e nelle borgate. Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per alberi e strutture pericolanti: in viale Europa un albero è caduto su un’auto, nessun ferito, ma rallentamenti sulla viabilità.
A Talsan...-->continua
|17/02/2026 - Truffa ai risparmiatori anziani: sequestrati 800mila euro a ex direttrice di Poste Italiane a Trapani
Un’operazione della Guardia di Finanza di Trapani ha portato al sequestro di beni per 800mila euro nell’ambito di un’indagine su una presunta truffa ai danni di clienti anziani di un ufficio postale della provincia. La misura, disposta dal gip, riguarda un’ex ...-->continua
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.