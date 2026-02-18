HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Sci di Fondo, il Centro Sud Italia unito per il futuro: incontro istituzionale e dibattito alla Camera

18/02/2026



Il futuro dello Sci di Fondo nel Centro Sud Italia passa dalla collaborazione e dallinnovazione. La coscrizione promossa da Arturo Como sta ottenendo risultati concreti, culminando venerdì 20 febbraio nella Sala Giacomo Matteotti della Camera dei Deputati, con lincontro-dibattito Itinerario di Convivenza  Il NOI dello Sci di Fondo. Levento vedrà la partecipazione di presidenti dei comitati regionali FISI, rappresentanti politici e istituzionali, e figure chiave dello sport e del volontariato, tutti uniti per garantire continuità e sviluppo alla disciplina. Le regioni Calabria, Basilicata, Lazio e Abruzzo hanno concesso il loro patrocinio, sottolineando limportanza di preservare unattività storica e formativa per i giovani, capace di legare sport, cultura e territorio. La diretta Facebook di Como consentirà a tutti di seguire levento e condividere il sostegno allo Sci di Fondo, avvicinando sogni e realtà.


