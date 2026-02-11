|
|
|Maltempo: allerta arancione in Calabria, scuole chiuse e massima attenzione
11/02/2026
|Il maltempo continua a stringere l’Italia in una morsa instabile, con una nuova ondata di piogge e temporali intensi attesa per domani, giovedì 12 febbraio, su gran parte della Penisola. La situazione più delicata riguarda la Calabria, dove la Protezione Civile ha annunciato l’emanazione di un bollettino di allerta meteo arancione. In via precauzionale, diversi comuni hanno già disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.
L’allerta interessa l’intera fascia tirrenica calabrese, dal massiccio del Pollino fino allo Stretto di Messina.
A partire dal pomeriggio e per tutta la notte tra giovedì e venerdì, è previsto un progressivo rinforzo dei venti con mareggiate significative sul Tirreno, mentre raffiche sostenute potrebbero colpire anche il versante ionico.
«L’allerta – spiega Domenico Costarella, dirigente generale della Protezione Civile regionale – non è legata solo alle precipitazioni previste, ma alla persistenza del maltempo degli ultimi giorni, che ha reso i terreni saturi aumentando il rischio di smottamenti e frane, soprattutto lungo la viabilità interna e nei centri urbani più esposti». La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di evitare le zone costiere e di rispettare le ordinanze comunali, in particolare in caso di chiusura di lungomari e aree a rischio.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|11/02/2026 - Maltempo: allerta arancione in Calabria, scuole chiuse e massima attenzione
Il maltempo continua a stringere l’Italia in una morsa instabile, con una nuova ondata di piogge e temporali intensi attesa per domani, giovedì 12 febbraio, su gran parte della Penisola. La situazione più delicata riguarda la Calabria, dove la Protezione Civile ha annunciato...-->continua
|
|
|11/02/2026 - Assarmatori, Stefano Messina confermato presidente: rinnovato il Consiglio Direttivo con quattro nuovi ingressi
Sarà Stefano Messina il Presidente di Assarmatori anche per il quadriennio 2026-2030. Lo ha stabilito l’Assemblea dell’Associazione armatoriale, riunitasi questa mattina nella sede di via del Babuino, a Roma.
La nomina è stata approvata all’unanimità...-->continua
|
|
|11/02/2026 - Crollo del ponte ''Ortiano II'' a Longobucco: quattro persone a giudizio per danno erariale di oltre 4,7 milioni
Quattro persone sono state citate a giudizio dalla Procura regionale della Corte dei Conti della Calabria per un presunto danno erariale di oltre 4,7 milioni di euro legato al crollo del ponte “Ortiano II” a Longobucco (Cs). L’infrastruttura, parte del IV lott...-->continua
|
|
|11/02/2026 - Sapri, a un passo la riapertura del bar dell’ospedale “Immacolata” dopo 5 anni
Dopo anni di attesa e disagi per pazienti, familiari e operatori, sembra finalmente arrivare una svolta per il bar dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Chiuso da cinque anni, il punto ristoro sarà presto oggetto di un bando di affidamento, come annunciato da C...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Da Gaza per curarsi al Policlinico di Bari. Intervento della Sezione Protezione Civile della Puglia
La Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia si è attivata questa notte per consentire il trasferimento al Policlinico di Bari di circa quindici persone provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui tre pazienti, inclusi alcuni bambini bisognosi di cu...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Tv tradizionale e streaming, il quadro italiano 2025: la Tv resta centrale nell’era dello streamcasting
Roma. Il consumo di TV 'tiene' nel confronto con la scorsa stagione, grazie al contributo dei device diversi dal televisore tradizionale: da settembre 2024 a maggio 2025 il consumo medio in Total Audience è di 8.730.000 spettatori medi nel giorno medio, con un...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Gioia Tauro: maxi sequestro di armi ed esplosivi, due arresti della Guardia di Finanza
Un maxi sequestro di armi ed esplosivi nella piana di Gioia Tauro: la Guardia di finanza di Reggio Calabria ha scoperto un vero e proprio arsenale nascosto in un capannone industriale. Oltre a cinquemila munizioni, due pistole, un fucile mitragliatore, una bom...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.