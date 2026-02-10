|
|
|Da Gaza per curarsi al Policlinico di Bari. Intervento della Sezione Protezione Civile della Puglia
10/02/2026
|La Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia si è attivata questa notte per consentire il trasferimento al Policlinico di Bari di circa quindici persone provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui tre pazienti, inclusi alcuni bambini bisognosi di cure specialistiche non attualmente accessibili nei territori di provenienza a causa della compromissione di diversi presìdi sanitari conseguente al conflitto in corso.
L’operazione rientra nelle attività di evacuazione sanitaria internazionale (MEDEVAC) coordinate a livello nazionale e realizzate in costante collegamento con la CROSS – Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario, struttura deputata al coordinamento dei trasferimenti sanitari complessi sul territorio nazionale e nei contesti di emergenza internazionale.
Il trasferimento dei pazienti si è sviluppato attraverso un percorso che li ha visti giungere in Italia presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare e successivamente essere trasportati in Puglia, fino all’arrivo al Policlinico di Bari nella mattinata di oggi.
La Regione Puglia, attraverso il proprio sistema di Protezione Civile e in collaborazione con la rete sanitaria regionale, la Prefettura di Bari e la rete di volontariato della Protezione Civile e la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile ha garantito il supporto logistico all’operazione, facendosi carico anche degli aspetti organizzativi ed economici necessari al completamento del trasferimento.
“L’operazione – ha commentato l’ing. Barbara Valenzano – rappresenta un momento concreto di umanità e di cooperazione istituzionale. La Puglia è storicamente terra di accoglienza e, anche in questa circostanza, ha saputo offrire la propria disponibilità mettendo a disposizione competenze, strutture e organizzazione per consentire a persone particolarmente fragili, tra cui dei bambini, di accedere alle cure necessarie. È un impegno che conferma la responsabilità e la sensibilità del nostro territorio nei confronti delle emergenze umanitarie”.
Le attività di accoglienza e presa in carico sanitaria proseguiranno nelle prossime ore in stretto coordinamento con le autorità nazionali, la rete ospedaliera regionale e le organizzazioni di volontariato coinvolte nelle operazioni.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|10/02/2026 - Da Gaza per curarsi al Policlinico di Bari. Intervento della Sezione Protezione Civile della Puglia
La Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia si è attivata questa notte per consentire il trasferimento al Policlinico di Bari di circa quindici persone provenienti dalla Striscia di Gaza, tra cui tre pazienti, inclusi alcuni bambini bisognosi di cure specialistic...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Tv tradizionale e streaming, il quadro italiano 2025: la Tv resta centrale nell’era dello streamcasting
Roma. Il consumo di TV 'tiene' nel confronto con la scorsa stagione, grazie al contributo dei device diversi dal televisore tradizionale: da settembre 2024 a maggio 2025 il consumo medio in Total Audience è di 8.730.000 spettatori medi nel giorno medio, con un...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Gioia Tauro: maxi sequestro di armi ed esplosivi, due arresti della Guardia di Finanza
Un maxi sequestro di armi ed esplosivi nella piana di Gioia Tauro: la Guardia di finanza di Reggio Calabria ha scoperto un vero e proprio arsenale nascosto in un capannone industriale. Oltre a cinquemila munizioni, due pistole, un fucile mitragliatore, una bom...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Cassano Ionio: donna precipita dal balcone, tragedia nella frazione Lauropoli
Tragedia a Cassano allo Ionio, nella frazione Lauropoli. Una donna di 49 anni, Melissa Santagada, è morta precipitando dal balcone della propria abitazione mentre stendeva i panni. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, la vittima avrebbe perso l’equi...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Salerno: sequestro antimafia da 16 milioni a imprenditore legato a giochi d’azzardo e riciclaggio
Questa mattina la Polizia di Stato di Salerno, con investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine e il supporto della locale Squadra Mobile, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro antimafia su beni, società e rapporti...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Salerno: sospesi due ristoranti etnici per gravi carenze igienico-sanitarie, sequestrate 1,4 tonnellate di alimenti
I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, insieme al personale Asl, hanno sospeso due ristoranti etnici nel capoluogo e nella Piana del Sele per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Tra le criticità rilevate: deposito alimenti...-->continua
|
|
|9/02/2026 - Assalto a portavalori nel Brindisino, due fermi
Due persone sono state fermate dai carabinieri del comando provinciale di Lecce per l’assalto a un portavalori avvenuto sulla superstrada Lecce-Brindisi, nei pressi di Tuturano. La banda aveva bloccato la carreggiata con auto di traverso e fatto esplodere il f...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.