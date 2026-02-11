HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Il Mediterraneo sotto venti intensi: allerta meteo anche in Basilicata

11/02/2026



Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso occidentale, che trasporta impulsi perturbati dall’Atlantico. Uno di questi raggiungerà domani, giovedì 12 febbraio, le regioni del versante tirrenico, portando venti forti e precipitazioni diffuse. In Basilicata, in particolare, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con possibili raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.


Secondo le previsioni del Dipartimento della Protezione Civile, le precipitazioni interesseranno soprattutto i settori tirrenici della regione, accompagnate da rovesci di forte intensità e locali temporali. Sulla base di questi fenomeni è stata emessa un’allerta gialla, valida anche per altre regioni del Sud e del Centro Italia, mentre Calabria e Sicilia sono in allerta arancione. Le strutture regionali di protezione civile monitoreranno costantemente la situazione e coordineranno eventuali interventi. Il Dipartimento raccomanda prudenza, invitando i cittadini a evitare spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni ufficiali. Aggiornamenti quotidiani sulle condizioni meteo e sulle criticità specifiche sono disponibili sul sito della Protezione Civile.


 


 


www.protezionecivile.gov.it




