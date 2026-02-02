|
|Agricoltura: Conclusa la tre giorni di Evolio Expo 2026, è tempo di bilanci per AIFO
2/02/2026
|Alla Fiera del Levante di Bari, l’appuntamento dedicato alla filiera dell’olio extravergine di oliva ha rappresentato per l’associazione un’occasione centrale di confronto, approfondimento e proposta, diventando un momento di dialogo diretto con i frantoiani, con gli attori della filiera e con le istituzioni, e riportando al centro del dibattito il ruolo del frantoio come luogo in cui nascono qualità, identità e valore del prodotto.
Con la presenza nello stand H01 del Nuovo Padiglione e con un programma articolato di eventi, AIFO ha animato la manifestazione coinvolgendo frantoiani, operatori del settore, mondo accademico e rappresentanti delle istituzioni, contribuendo a fare di Evolio un vero spazio di discussione sul futuro dell’olio extravergine italiano.
Il momento più significativo della prima giornata è stato il Concorso Mastro d’Oro 2026, giunto all’ottava edizione e riconosciuto come l’unico concorso nazionale interamente dedicato ai frantoiani. A conquistare il primo posto assoluto è stato il Frantoio Agostini di Petritoli (Marche) con l’olio 100% Italiano Bio Ascolana Tenera, premiato dal Sottosegretario al MASAF Patrizio La Pietra. Un risultato che ha attraversato l’Italia dell’olio, confermando come la qualità sia il frutto diretto delle scelte tecniche e professionali adottate nella fase di trasformazione.
A margine dell’inaugurazione ufficiale della fiera, AIFO ha inoltre conferito il Premio Speciale “Mastro d’Oro 2026” al mastro oleario Sabino Angeloro, frantoiano di Torremaggiore, per una carriera contraddistinta da rigore professionale, impegno associativo e collaborazione costante con il mondo della ricerca, elementi che rappresentano il valore immateriale della professione del frantoiano.
Nel pomeriggio del 29 gennaio, il convegno “Il valore dell’olio nasce nel frantoio” ha accompagnato la premiazione del concorso, offrendo una riflessione sul ruolo strategico della trasformazione nella costruzione della qualità. Il presidente di AIFO Alberto Amoroso ha sottolineato come il frantoio sia il punto di passaggio decisivo tra materia prima e prodotto finito, mentre la professoressa Maria Lisa Clodoveo ha ripercorso il percorso normativo che ha portato al riconoscimento del mastro oleario come figura centrale della filiera dell’olio extravergine.
La seconda giornata di Evolio Expo 2026 è stata dedicata a uno dei temi più delicati e strategici per il comparto: le DOP e IGP dell’olio. Il convegno “Chi produce davvero l’olio DOP e IGP? Ruoli, responsabilità e rappresentanza nella filiera” ha aperto un confronto diretto tra mondo produttivo, trasformazione, consorzi e istituzioni sul funzionamento dei sistemi di tutela, sul limitato peso degli oli certificati sul mercato e sulla necessità di una riflessione condivisa sulla rappresentanza all’interno dei consorzi. Dal dibattito è emersa una consapevolezza comune: i marchi di origine sono uno strumento potente, ma devono essere messi nelle condizioni di esprimere pienamente il loro potenziale.
“Evolio Expo – ha dichiarato Alberto Amoroso – ci restituisce un messaggio chiaro: il settore ha bisogno di confronto, di domande anche scomode e di una visione che rimetta al centro il frantoio come luogo in cui nasce il valore dell’olio extravergine. La qualità non è uno slogan, ma il risultato di competenze, scelte tecniche e responsabilità. In questo percorso è stato particolarmente importante il contributo del Sottosegretario Patrizio La Pietra, che ringrazio per aver partecipato agli incontri e per la disponibilità al confronto dimostrata su temi centrali per il futuro della filiera. Un ringraziamento va anche all’organizzazione di Evolio Expo per il lavoro svolto e, in particolare, a Silvia Casaglia di SENAF, per l’attenzione e la professionalità con cui ha accompagnato questa edizione della fiera”.
La partecipazione di AIFO a Evolio Expo 2026, in collaborazione con Italia Olivicola, si inserisce in un percorso di azioni mirate alla diffusione della conoscenza, al miglioramento della qualità delle produzioni e alla valorizzazione dei marchi di origine e delle certificazioni, con particolare attenzione al valore generato nella fase di trasformazione.
Con la chiusura della manifestazione, AIFO lascia Evolio con un bilancio positivo e una linea chiara: il futuro dell’olio extravergine italiano passa dal riconoscimento del lavoro di chi, ogni giorno, nel frantoio, trasforma la materia prima in eccellenza.
2/02/2026 - UNICEF Italia su scomparsa di Maria Rita Parsi.
"Abbiamo appreso con grande commozione e dolore della scomparsa di Maria Rita Parsi.
Per i bambini e le bambine, Maria Rita Parsi c'è sempre stata. Una compagna di viaggio per quanti sono impegnati ogni giorno per i diritti dei bambini e degli adolescenti.
Indimentic
2/02/2026 - Irregolarità diffuse in sanità e alimenti: il bilancio 2025 del NAS di Taranto
Un anno di controlli serrati e interventi mirati sul territorio ha consentito ai Carabinieri del NAS di Taranto di fare luce su numerose irregolarità nei settori sanitario, farmaceutico e alimentare. Nel 2025, le attività del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità
2/02/2026 - Sapri, investita sul Lungomare: 76enne grave, trasferita in eliambulanza
Momenti di grande paura nella tarda mattinata di ieri sul Lungomare di Sapri, dove una donna di 76 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un investimento. L'episodio si è verificato intorno alle 11, nei pressi di un distributore di carburante, quando l'
1/02/2026 - Grave incidente sulla SS7 a Taranto: bambina ferita e traffico in tilt
Un violento incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di domenica 1 febbraio lungo la Strada Statale 7, all'altezza dell'ex stabilimento Coca-Cola, alle porte di Taranto. Due auto, una Renault Modus e una Lancia Musa, si sono scontrate frontalmente, causan
1/02/2026 - Nasce la Rete dei Comuni Pollino-Sibaritide: unire montagne, coste e cultura per il turismo calabrese
Un nuovo progetto punta a unire 42 Comuni della provincia di Cosenza, dallo Jonio al Pollino fino all'Arbëria, per ridisegnare lo sviluppo turistico e culturale della Calabria. Nasce così la Rete dei Comuni Pollino-Sibaritide, presentata a Cassano allo Ionio,
1/02/2026 - Giustizia minorile e violenza di genere: allarme nel distretto di Salerno e Napoli
Un quadro complesso e preoccupante emerge dalle relazioni illustrate in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Per la giustizia minorile del distretto di Salerno si registra un aumento significativo del ricorso alle misure cautelari dopo l'entrata
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.