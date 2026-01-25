|
|
|Calabria, Sbarra annuncia lo stato di emergenza nazionale e primi stanziamenti
25/01/2026
|Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, è a Catanzaro per incontrare la Giunta regionale e il Capo della Protezione civile. Ha confermato che lunedì 26 gennaio il Consiglio dei Ministri delibererà lo stato di emergenza nazionale, stanziando le prime risorse per sicurezza, ristori e rimozione detriti. Sbarra ha sottolineato l’importanza della legge 40 del 2025 per procedure rapide post-calamità e ha elogiato il lavoro della Regione, della Protezione civile, dei sindaci e del volontariato nella gestione dell’emergenza.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|25/01/2026 - Calabria, Sbarra annuncia lo stato di emergenza nazionale e primi stanziamenti
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, è a Catanzaro per incontrare la Giunta regionale e il Capo della Protezione civile. Ha confermato che lunedì 26 gennaio il Consiglio dei Ministri delibererà lo stato di emergenza nazionale, sta...-->continua
|
|
|25/01/2026 - Spari nel centro di Napoli, 22enne ferito al gluteo
Spari nella notte nel centro di Napoli. Un 22enne è rimasto ferito in via Santa Maria Ogni Bene, colpito da un proiettile al gluteo destro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che con il supporto della sezione investigazioni scientifiche hanno rinvenuto ...-->continua
|
|
|25/01/2026 - Calabria, ANAS: maltempo, lavori nelle gallerie Limina e Torbido fino al 28 gennaio
A seguito degli eventi atmosferici avversi che hanno interessato il territorio nei giorni scorsi, Anas ha disposto la sospensione delle lavorazioni di finitura in corso nelle gallerie “Limina” e “Torbido”, lungo la strada statale 682 “Jonio Tirreno”, al fine d...-->continua
|
|
|24/01/2026 - Colpito da bastoni e mazze, 43enne ricoverato: paura a Copertino
COPERTINO – Notte di terrore in periferia sud: un uomo di 43 anni è stato brutalmente aggredito davanti a casa sua in via Lepanto. L’uomo, meccanico di mestiere, è stato colpito più volte da almeno due persone, presumibilmente con un bastone o una mazza, come ...-->continua
|
|
|24/01/2026 - ''Longobucco, il cuore dimenticato della Calabria''
Non è solo una questione di coordinate geografiche, né un semplice affanno calabrese. Quando parlo di Longobucco, non sto citando soltanto un Borgo incastonato tra le asprezze della Sila Graeca; sto evocando il simbolo di una condizione esistenziale che accomu...-->continua
|
|
|24/01/2026 - Traffico di droga tra Svizzera e Italia: nove arresti
È stata smantellata un’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di cocaina, marijuana e hashish tra Svizzera, Spagna, Nord Europa e Italia. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e dalle autorità svizzere, c...-->continua
|
|
|24/01/2026 - Ugento, muore schiacciato dal tronco di un albero: vittima un 53enne
Tragedia ieri pomeriggio nelle campagne di Ugento, in provincia di Lecce, dove un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita sotto il tronco di un albero, a poca distanza dalla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava eseguendo alcuni lavo...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.