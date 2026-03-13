|
|
|Molise, 17 indagati per traffico illecito di rifiuti
13/03/2026
|La Dda di Campobasso e i Carabinieri del Noe hanno chiuso le indagini su un vasto traffico illecito di rifiuti: 17 persone sono indagate per aver gestito e smaltito illegalmente quasi 1.700 tonnellate di imballaggi, carta e materiali da demolizione, accumulando profitti illeciti per circa 250.000 euro.
L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo molisano, ha accertato attività illecite tra il 2022 e il 2024 nella gestione e nel trattamento di rifiuti provenienti principalmente da una società di raccolta rifiuti urbani del basso Molise e da impianti situati in Puglia, Campania e Abruzzo. Tra i materiali coinvolti figurano imballaggi in legno e vetro, materiali misti, carta e cartone.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|13/03/2026 - Molise, 17 indagati per traffico illecito di rifiuti
La Dda di Campobasso e i Carabinieri del Noe hanno chiuso le indagini su un vasto traffico illecito di rifiuti: 17 persone sono indagate per aver gestito e smaltito illegalmente quasi 1.700 tonnellate di imballaggi, carta e materiali da demolizione, accumulando profitti ille...-->continua
|
|
|13/03/2026 - Ospedale di Sapri, via libera al progetto da 6 milioni per nuovi reparti e Pronto Soccorso
Dopo vent’anni arriva il via libera dell’Asl al progetto da 6 milioni di euro per l’adeguamento dell’ospedale di Sapri. Previsti lavori al piano terra, ampliamento del corpo principale e realizzazione di un nuovo Pronto Soccorso, nuovi reparti di Oncologia e G...-->continua
|
|
|13/03/2026 - Frodi nel settore dei carburanti: Catania - Eseguite misure cautelari personali nei confronti di 5 soggetti
Nell'ambito di indagini coordinate da questa Procura, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione nelle Province di Catania, Siracusa, Enna, Cesena e Roma, con il supporto del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Capitale e del Gru...-->continua
|
|
|13/03/2026 - Udine e Verona - Sotto sequestro 64.000 litri di gasolio
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Udine e Verona, nel corso del costante controllo economico del territorio e delle principali arterie ferroviarie, quotidianamente svolto nelle rispettive provincie, hanno sottoposto ad ispezione alcuni vagoni ferroviari...-->continua
|
|
|13/03/2026 - DDA di Catanzaro: due arresti per presunte estorsioni a imprese edili
Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’ordinanza cautelare in carcere è stata emessa dal Gip su richiesta della DDA di Catanzaro. Le indagini ha...-->continua
|
|
|12/03/2026 - Nasce a Lecce il Tempio della Pace
Nasce a Lecce il Tempio della Pace: dove le fedi si incontrano e la pace si costruisce Il 9 aprile 2026, nel cuore del centro storico di Lecce, in via Madonna degli Studenti, sarà inaugurato il Tempio della Pace, un laboratorio permanente di dialogo interrelig...-->continua
|
|
|12/03/2026 - Marco Goldin porta in scena Monet: una vita a colori tra musica e arte
Dopo il successo ottenuto dalle due precedenti – nel 2018/2019 Storia dell’impressionismo e nel 2022/2023 Gli ultimi giorni di Van Gogh – prenderà il via nel prossimo mese di ottobre la nuova, attesissima tournée teatrale di Marco Goldin. Si tratta di uno spet...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.