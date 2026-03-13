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| Torneo delle Regioni LND, il calendario della 62ª edizione di calcio a 11 in Puglia
13/03/2026
|- La 62ª edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 prende completamente forma con la definizione di calendari e campi da parte del CR Puglia, organizzatore della manifestazione in programma dal 27 marzo al 3 aprile 2026.
Le 79 Rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili dei diciotto Comitati Regionali e dei CPA di Bolzano e Trento scenderanno in campo a partire da sabato 28 marzo per la prima giornata della fase a gironi, che si concluderà lunedì 30. Dopo un giorno di riposo, le qualificate si affronteranno ai quarti mercoledì 1 aprile. A seguire semifinali giovedì 2 e finali il 3 aprile, tutte in programma alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana (BR).
In totale si disputeranno quasi 150 gare distribuite su 19 impianti in erba artificiale tra le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Per ogni giornata di competizione, le selezioni di ogni Regione giocheranno tutte sullo stesso campo.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua