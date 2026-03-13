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Torneo delle Regioni LND, il calendario della 62ª edizione di calcio a 11 in Puglia

13/03/2026



- La 62ª edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 prende completamente forma con la definizione di calendari e campi da parte del CR Puglia, organizzatore della manifestazione in programma dal 27 marzo al 3 aprile 2026.

Le 79 Rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili dei diciotto Comitati Regionali e dei CPA di Bolzano e Trento scenderanno in campo a partire da sabato 28 marzo per la prima giornata della fase a gironi, che si concluderà lunedì 30. Dopo un giorno di riposo, le qualificate si affronteranno ai quarti mercoledì 1 aprile. A seguire semifinali giovedì 2 e finali il 3 aprile, tutte in programma alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana (BR).

In totale si disputeranno quasi 150 gare distribuite su 19 impianti in erba artificiale tra le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Per ogni giornata di competizione, le selezioni di ogni Regione giocheranno tutte sullo stesso campo.


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