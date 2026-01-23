|
|
|''Partenope'' al Teatro Petruzzelli di Bari
23/01/2026
|Un appuntamento di straordinario prestigio, destinato a segnare un passaggio significativo nella storia recente della Camerata delle Arti e dell’Orchestra di Puglia e Basilicata.
Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 19.00, il Teatro Petruzzelli di Bari, simbolo della grande tradizione musicale italiana ed europea, ospiterà il concerto “Partenope – Omaggio alla tradizione napoletana nel mondo”, progetto artistico di forte valore identitario e culturale.
Affidata all’Orchestra di Puglia e Basilicata, diretta da Francesco Zingariello, Partenopepropone un intenso viaggio musicale che attraversa i grandi classici della tradizione partenopea e le sue riletture contemporanee: da Te voglio bene assaje a Reginella, da Fenesta ca lucive a Caruso, fino alla suite orchestrale Napule è… dedicata a Pino Daniele. Un racconto musicale che intreccia oralità e scrittura colta, memoria e attualità, parola e suono.
“Essere chiamati a esibirsi sul palco del Petruzzelli – ha dichiarato Francesco Zingariello - rappresenta un riconoscimento di altissimo profilo: un luogo che non è solo spazio scenico, ma autentico patrimonio culturale, carico di storia, memoria e responsabilità artistiche. In questo contesto così prestigioso, la canzone napoletana – patrimonio universale – trova una cornice ideale per raccontare la propria capacità di attraversare il tempo e i confini, mantenendo intatta la propria forza espressiva”.
Accanto a Francesco Zingariello sul podio e in veste di tenore, le voci di Maria Grazia Zingariello e Rita Zingariello, con Angelo Nigro pianista e arrangiatore. A impreziosire ulteriormente la serata, la partecipazione straordinaria di “Pinuccio” (Alessio Giannone) e l’intervento musicale di Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia.
«Portare Partenope al Teatro Petruzzelli – afferma Marco Renzi, direttore artistico dell’Orchestra di Puglia e Basilicata – significa vedere riconosciuto un percorso artistico costruito negli anni con rigore, visione e radicamento nel territorio. È un traguardo importante, ma anche una responsabilità che vogliamo condividere con il pubblico e con le nuove generazioni».
Il concerto si inserisce inoltre in un percorso di forte impegno educativo e formativo: per l’occasione saranno coinvolti studenti dei licei musicali e delle scuole secondarie superiori, offrendo loro l’opportunità di vivere dal vivo un’esperienza artistica di altissimo livello in uno dei teatri più importanti del Paese.
Oltre che nei punti di prevendita, sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso lunedì 26 presso il botteghino del Petruzzelli dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|23/01/2026 - Gratteri: ''I minori sfruttati dalla camorra, trend in crescita in Italia''
La criminalità organizzata continua a sfruttare i più giovani. “I minori sono diventati carne da macello e utili idioti per il crimine”, ha dichiarato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri durante la conferenza stampa sul blitz anticamorra nel rione Iacp di Santa Maria Ca...-->continua
|
|
|23/01/2026 - ''Partenope'' al Teatro Petruzzelli di Bari
Un appuntamento di straordinario prestigio, destinato a segnare un passaggio significativo nella storia recente della Camerata delle Arti e dell’Orchestra di Puglia e Basilicata.
Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 19.00, il Teatro Petruzzelli di Bari, s...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Salerno, sequestrati tre quintali di pescato non tracciato e potenzialmente pericoloso
A Salerno, il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli ha sequestrato oggi, nelle vicinanze del mercato ittico, tre quintali di pescato privo di etichettatura e informazioni sulla tracciabilità, ritenuto potenzialmente pericoloso per il consumo umano. L’operazio...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Barletta. Scoperta galassia societaria creata per realizzare maxi frode IVA
Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha adottato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare reale di circa 30 milioni di euro che le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Barletta Andria Trani hanno eseguito ...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Mormanno, SP241 a una corsia e divieto ai mezzi pesanti: lavori in arrivo in primavera
A Mormanno, la SP241 è ridotta a una sola corsia e vietata ai mezzi pesanti tra il km 22+900 e il km 23+000, causando disagi a cittadini, trasporti e aziende. Il sindaco Pappaterra aveva chiesto un tavolo urgente di concertazione con Prefettura, Provincia, Par...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Vertenza Natuzzi, 479 esuberi ma nessuna chiusura: tavoli tecnici per salvaguardare lavoro e produzione
Giorni decisivi per la vertenza Natuzzi. Il piano industriale prevede 479 esuberi, ma non più la chiusura delle sedi di Altamura e Santeramo. Gli ordini ridotti per incertezza sui mercati e dazi Usa hanno spinto l’azienda a rivedere i programmi. Oggi a Bari in...-->continua
|
|
|22/01/2026 - Consegnato a Umberto Marino il Premio Autori 2025 dedicato ad Angelo Longoni
Si è tenuta, presso la Casa del Cinema di Roma, la consegna del Premio Autori 2025 al regista e autore Umberto Marino. Giunto alla terza edizione e organizzato dalla Federazione AUT-AUTORI, il PREMIO AUTORI 2025 è stata un’edizione speciale, dedicata ad Angelo...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.