|Campania. Omicidio Colalongo: otto fermi per la faida tra clan a Scisciano
22/01/2026
|Otto persone sono state fermate dalla DDA di Napoli per l’omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso il 17 dicembre a Scisciano. Secondo le indagini dei Carabinieri di Castello di Cisterna, l’omicidio è legato a uno scontro tra clan per il controllo dei territori di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. Colalongo, raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre era sullo scooter, è stato finito con un colpo al volto. L’inchiesta ha evidenziato alleanze tra gruppi criminali attivi anche ad Afragola, Acerra e in parte della provincia di Avellino.
|22/01/2026 - Polizia Postale. ALERT Truffa ''vota ballerina'' su WhatsApp
Sono in aumento i casi di utenti che ricevono su WhatsApp un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto. Il testo invita a votare una presunta bambina impegnata in un concorso di danza e contiene una foto e un link.
Il collegamento rimanda a una pagina ch...-->continua
|22/01/2026 - Polla, inaugurato il nuovo Centro di Raccolta: differenziata verso l’85%
Rafforzare la gestione dei rifiuti e aumentare la raccolta differenziata: è l’obiettivo del nuovo Centro Comunale di Raccolta di Polla (Sa), realizzato nella zona industriale di Sant'Antuono su 5.840 mq con 700mila euro del PNRR. La struttura consentirà ai cit...-->continua
|22/01/2026 - Fisco, oltre 3 milioni recuperati su concessioni demaniali nei porti campani
Oltre tre milioni di euro sono stati recuperati dalla Guardia di Finanza di Napoli grazie a un’indagine coordinata dalla procura regionale della Corte dei conti della Campania (vpg Gianluca Braghó e Davide Vitale). L’operazione ha riguardato la regolarità dell...-->continua
|22/01/2026 - Puglia. Statte, giovane trovato morto sulla provinciale: probabile investimento
Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Statte nelle prime ore della giornata. Il corpo senza vita di un giovane uomo è stato scoperto lungo la strada provinciale che collega Statte a Crispiano, riverso sull’asfalto. A notarlo sono stati alcuni automo...-->continua
|22/01/2026 - Il ciclone “Harry” flagella la Calabria: mareggiate, danni e oltre 300 interventi di soccorso
Il ciclone “Harry” ha colpito duramente la Calabria nelle ultime ore, provocando diffusi disagi su tutto il territorio regionale. L’eccezionale ondata di maltempo ha messo a dura prova città costiere e aree interne, con forti mareggiate, vento intenso e piogge...-->continua
|21/01/2026 - Tragedia nel Tarantino: muore il bambino di dieci mesi ustionato in casa
È morto al Policlinico di Bari il bambino di dieci mesi rimasto gravemente ustionato lo scorso novembre nella sua abitazione di Monacizzo, frazione di Torricella, nel Tarantino. Il piccolo era ricoverato in rianimazione da 53 giorni, dopo un grave incidente do...-->continua
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.