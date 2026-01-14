|
|Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: nuovo accordo con imprese e associazioni per ospitalità, ristorazione e promozion
14/01/2026
|Nuovo accordo a sostegno dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il Comitato Organizzatore ha siglato un’intesa con Confcommercio, Fipe e Federalberghi Taranto Extra per il coordinamento dei servizi di ospitalità, ristorazione e promozione dell’evento. L’accordo segue quello già firmato con Federalberghi per l’accoglienza del personale tecnico e logistico e punta a un coinvolgimento strutturato del tessuto imprenditoriale locale attraverso il programma “Mare Nostrum”. Le imprese aderenti potranno diventare partner ufficiali dei Giochi, contribuendo alla promozione dell’evento sul territorio. “Stiamo costruendo un sistema territoriale solido e partecipato”, ha dichiarato il presidente Massimo Ferrarese. Soddisfazione espressa anche dalle associazioni firmatarie, che sottolineano le ricadute positive per economia, turismo e comunità locale.
|14/01/2026 - Antitrust indaga sulla Gdo: rincari alimentari +24,9% in cinque anni, famiglie sotto pressione
Solo negli ultimi cinque anni i prezzi dei generi alimentari sono aumentati di quasi un quarto in più rispetto all’inflazione generale, spingendo l’Antitrust ad avviare un’indagine conoscitiva sul ruolo della grande distribuzione organizzata (Gdo) nella filiera agroalimentar...-->continua
|14/01/2026 - Morte dell’operaio Ilva Claudio Salamida: 17 indagati, disposta l’autopsia
Sono 17 le persone iscritte nel registro degli indagati nell’inchiesta della Procura di Taranto sulla morte di Claudio Salamida, l’operaio Ilva deceduto il 12 gennaio scorso nello stabilimento siderurgico. L’ipotesi di reato è omicidio colposo in concorso, per...-->continua
|13/01/2026 - Torino: corso “Educazione alla salute” per docenti su adolescenti, alcool e fumo
Mercoledì 25 febbraio dalle 15 alle 17 l’Accademia di Medicina di Torino terrà il primo incontro di formazione per i docenti in un ciclo di quattro incontri di “Educazione alla salute” organizzato in collaborazione con il Centro Servizi Didattici della Città M...-->continua
|13/01/2026 - Dreaming San Marino Song Contest 2026: casting finale per artisti emergenti da 40 Paesi verso l’Eurovision
Dal 27 al 31 gennaio 2026 si terrà l'ultima fase di Casting per “Dreaming San Marino Song Contest”, il primo step dedicato agli artisti emergenti verso la finale del “San Marino Song Contest” che a sua volta decreta il rappresentante della Repubblica di San Ma...-->continua
|13/01/2026 - Tumore al seno, scoperte le varianti più pericolose nei 'geni Jolie'
Mortalità più alta con quelle che 'accorciano' le proteine anno conquistato la notorietà oltre un decennio fa, quando l'attrice Angelina Jolie ha rivelato di esserne portatrice.
Tuttavia, le mutazioni a carico dei geni BRCA1 e BRCA2, che aumentano fino all...-->continua
|12/01/2026 - Chiusure notturne sul RA2 per lavori sul ponte A30: deviazioni e limitazioni fino al 15 gennaio
Per consentire lavori di manutenzione sul ponte dell’A30 “Caserta-Salerno” che scavalca il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” al km 8,550, saranno in vigore limitazioni notturne al transito sulla carreggiata verso Salerno. Tra le 22:00 e le 6:00 delle notti...-->continua
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.