|Soccorso: salvataggio durante un incendio in una struttura d'accoglienza
9/01/2026
|Un pomeriggio di grande tensione si è trasformato in una storia di coraggio e tempestività. Grazie all'intervento risolutivo dei Carabinieri, una potenziale tragedia è stata evitata presso la struttura ricettiva “Queen Victoria”. CANOSA DI PUGLIA – Nel primo pomeriggio di ieri, un incendio è divampato all'interno della struttura situata lungo la SP 231, al km 16+700. L’edificio, in quel momento, ospitava 91 cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio e assistiti dal sistema di accoglienza della Prefettura di Barletta. Le fiamme sono nate per cause accidentali, verosimilmente un cortocircuito in una stanza al primo piano. Il fuoco si è diffuso rapidamente tra gli arredi, interessando l’intera struttura in breve tempo. Mentre gli ospiti cercavano rifugio all'esterno, alcuni hanno tentato coraggiosamente di contenere il rogo con gli estintori in dotazione, in attesa dei Vigili del Fuoco. Il momento di massima criticità si è verificato quando un cittadino egiziano di 39 anni, nel tentativo di recuperare i propri effetti personali, è rientrato nello stabile utilizzando una scala di servizio esterna. L'uomo è rimasto intrappolato tra le fiamme e il fumo denso. I militari dell'Arma della Stazione di Canosa di Puglia, giunti sul posto insieme al personale del Commissariato della Polizia di Stato, hanno intuito immediatamente il pericolo. Senza esitazione, i Carabinieri hanno: raggiunto il primo piano dell'edificio invaso dal fumo, individuato l'uomo, che si trovava in stato di disorientamento e stordimento a causa dell'inalazione di monossido di carbonio traendolo in salvo conducendolo rapidamente all'esterno della struttura in fiamme. Tutti gli ospiti della struttura sono stati messi in salvo. Il cittadino soccorso è stato trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso di Andria per intossicazione da fumo. Fortunatamente, dopo gli accertamenti medici, è stato dimesso in serata senza riportare gravi conseguenze. L'intervento coordinato tra le forze dell'ordine e il coraggio dimostrato dai militari ha permesso di risolvere una situazione estremamente pericolosa, garantendo l'incolumità di tutte le persone coinvolte.
9/01/2026 - Salerno, minorenne arrestato per una serie di rapine armate nel centro cittadino
Nella mattinata di oggi 9 gennaio 2026 la Polizia di Stato, con personale della Squadra Volante della Questura di Salerno, ha proceduto all'arresto di un giovane straniero, minorenne, ritenuto responsabile di una serie di rapine consumate nel centro cittadino.
Alle ...-->continua
9/01/2026 - Maltempo in Calabria: piogge intense e venti di burrasca, scatta l'allerta gialla
Un intenso peggioramento del tempo sta investendo la Calabria a causa di una vasta area di bassa pressione, responsabile di piogge abbondanti e venti di burrasca. Le precipitazioni colpiscono soprattutto i settori tirrenici e le zone interne, mentre lungo le c...-->continua
9/01/2026 - Tragedia a Martina Franca: 60enne rinvenuta senza vita in un pozzo
MARTINA FRANCA – Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di una donna in un pozzo lungo la provinciale 58, tra Martina Franca e Alberobello. Sul posto vigili del fuoco e sommozzatori hanno recuperato il corpo. Successivi accertamenti hanno identificato la
9/01/2026 - Al via la nuova edizione del progetto Pricò – Il Cinema è Giovane
Ventidue plessi scolastici di undici diversi istituti, per un totale di duemila studenti di ogni ordine e grado. È a loro che si rivolge "Pricò - Il Cinema è Giovane", la sezione dedicata alle scuole dello storico festival massafrese Vicoli Corti - Cinema di P
9/01/2026 - In Iran nuovo ciclo di proteste, morti e feriti in aumento
Dal 28 dicembre 2025 le autorità iraniane hanno scatenato una repressione mortale contro le proteste scoppiate nel paese, ricorrendo all'uso illegale della forza, alle armi da fuoco e ad arresti di massa.
Amnesty International e Human Rights Watch hanno de...-->continua
9/01/2026 - Sindaci Trani e Canosa a Decaro: 'Evitare chiusure notturne centri sanitari'
Isindaci di Trani e Canosa di Puglia, Amedeo Bottaro e Vito Malcangio, hanno inviato una lettera al neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e alla commissaria straordinaria della Asl Bat, Tiziana Dimetto, per chiedere che venga ritirata la decisio
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.