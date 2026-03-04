L’Ente Parco Nazionale del Pollino ha consegnato quattro minivan elettrici e ibridi ai Comuni coinvolti nell’iniziativa di mobilità sostenibile. I mezzi sono stati assegnati ai sindaci di Castelluccio Superiore e Francavilla in Sinni, in Basilicata, e ai comuni calabresi di Aieta e Acquaformosa. L’iniziativa, comunicata tramite nota stampa dell’ente, rientra nel programma nazionale di efficientamento energetico e promozione della mobilità sostenibile nei parchi, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle aree protette e ridurre le emissioni.



Secondo il commissario del Parco, Luigi Lirangi, l’intervento conferma l’attenzione dell’ente verso le comunità locali e rappresenta un investimento concreto per sostenere turismo sostenibile e qualità dei servizi di trasporto. I nuovi minivan saranno utilizzati sia per le esigenze dei residenti sia per l’accoglienza dei visitatori, contribuendo alla valorizzazione ambientale del territorio del Pollino.



