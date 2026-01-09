|
|
|Sindaci Trani e Canosa a Decaro: 'Evitare chiusure notturne centri sanitari'
9/01/2026
|Isindaci di Trani e Canosa di Puglia, Amedeo Bottaro e Vito Malcangio, hanno inviato una lettera al neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e alla commissaria straordinaria della Asl Bat, Tiziana Dimetto, per chiedere che venga ritirata la decisione di chiudere nelle ore notturne i punti di assistenza sanitaria del territorio.
Secondo quanto disposto, a partire dal prossimo mese di febbraio il punto fisso medicalizzato di Canosa non sarà accessibile di notte con "disagio per i cittadini già penalizzati dalla chiusura dell'ospedale", ricorda Malcangio.
La chiusura "rischierebbe di vedere compromesso un ulteriore servizio di primaria importanza", si legge nella lettera. Da qui, l'invito "ad agire per evitare che accada", conclude la lettera.
ANSA
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|9/01/2026 - In Iran nuovo ciclo di proteste, morti e feriti in aumento
Dal 28 dicembre 2025 le autorità iraniane hanno scatenato una repressione mortale contro le proteste scoppiate nel paese, ricorrendo all’uso illegale della forza, alle armi da fuoco e ad arresti di massa.
Amnesty International e Human Rights Watch hanno denunciato che va...-->continua
|
|
|9/01/2026 - Sindaci Trani e Canosa a Decaro: 'Evitare chiusure notturne centri sanitari'
Isindaci di Trani e Canosa di Puglia, Amedeo Bottaro e Vito Malcangio, hanno inviato una lettera al neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e alla commissaria straordinaria della Asl Bat, Tiziana Dimetto, per chiedere che venga ritirata la decisio...-->continua
|
|
|9/01/2026 - Esplosione a Bisignano: crolla parzialmente una palazzina, una donna gravemente ferita
L’esplosione di una bombola ha causato il crollo parziale di una palazzina a Bisignano, nel Cosentino. Nello stabile abitavano due donne ultra sessantenni: una è rimasta gravemente ferita e ustionata ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Cosenza dai ...-->continua
|
|
|9/01/2026 - Castrovillari, tenta la fuga durante il lavoro esterno: detenuto rintracciato dopo ore di ricerche
Un detenuto del carcere di Castrovillari ha tentato di far perdere le proprie tracce approfittando di un programma di lavoro esterno, ma è stato rintracciato e bloccato dopo alcune ore. L’uomo, di nazionalità romena e prossimo al fine pena, era impegnato in at...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Il Carnevale Acerrano diventa Patrimonio Culturale Immateriale della Campania
Il Carnevale Acerrano è stato ufficialmente inserito nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania. L’annuncio è stato dato da Rosa Anatriello, presidente dell’Archeoclub d’Italia sede di Acerra, che ha sottolineato il valore identitario ...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Ines Trocchia, da Sperone in provincia di Avellino alla inside cover di Playboy Spring 2026
Ines Trocchia, modella italiana originaria di Sperone, un grazioso paesino in provincia di Avellino ma soprattutto a Milano per lavoro, è protagonista della inside cover della Spring 2026 Issue di Playboy. Per Trocchia si tratta di un ritorno significativo sul...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Catanzaro: sorveglianza speciale per quattro uomini per maltrattamenti e atti persecutori
Nei giorni scorsi il Tribunale di Catanzaro ha disposto la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per quattro soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, su proposta del Questore. L’attività della Polizia Anticrimine ha evidenziato condotte violente e r...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.