“60 anni senza l’Usignolo” - Concerto per Tito Schipa è il titolo della kermesse musicale che si svolgerà il prossimo martedì 16 dicembre, alle ore 20, nella Basilica di Santa Croce, via Umberto I, n.3, a Lecce. L’evento musicale è ideato e realizzato dalla Fondazione Tito Schipa, in occasione dell’anniversario della morte del celebre tenore di origine leccese, Tito Schipa, patrimonio inestimabile della cultura musicale italiana e internazionale, considerato il maggior tenore di grazia e definito "L'usignolo di Lecce". La Fondazione Tito Schipa, nata in giugno scorso, è un ente dedicato alla promozione e alla valorizzazione della figura e dell'opera di Tito Schipa con una serie di iniziative volte a mantenere viva la memoria dell'illustre artista ed a trasmettere la sua eredità alle nuove generazioni con l'organizzazione e la gestione, a livello locale, nazionale ed internazionale, di attività culturali ed artistiche in campo formativo, divulgativo e produttivo musicale, teatrale e socio-turistico avendo come obiettivi primari la tutela, la conservazione e la diffusione dell'opera di Tito Schipa attraverso anche la promozione del territorio salentino. Il concerto del 16 dicembre a Lecce è il primo e prestigioso evento realizzato in tal senso dopo la presentazione alla stampa nazionale della Fondazione con una conferenza svoltasi alla Camera dei Deputati lo scorso 16 giugno. L’evento “60 anni senza l’Usignolo” - Concerto per Tito Schipa, ad ingresso gratuito, è incentrato sull’esecuzione della “Messa di Gloria” di Pietro Mascagni, composta nel 1888, anno di nascita di Tito Schipa, un’opera virtuosa, scelta per far trionfare il repertorio sacro ottocentesco e ricordare il contesto storico-culturale in cui studiò ed operò il celebre tenore leccese. L’opera vedrà in scena: il Coro Internazionale “Germogli d’Arte”, composto da 28 cantori e diretto da Emanuela Di Pietro, i solisti Paride Cataldo, tenore e Massimo Modoni, baritono, l’organista di fama internazionale Jeremiah Stephenson. Questi i nomi degli altri ospiti alla kermesse: Adelaide Morleo, Loris Renna, Giorgia De Giorgi, Valerio di Cello...CHE FANNO!? Il concerto si realizza in collaborazione con International Arts Company, Association Internazionale de Danse, Mito Tito Schipa Aps, Accademia “Germogli d’Arte”. Hanno patrocinato l’evento: Provincia di Lecce, Ministero della Cultura italiano, Consiglio Regionale della Puglia, Città di Galatina, Coldiretti Lecce, Pro loco Lecce. La Banca di Credito Cooperativo di Terra D’Otranto sponsorizza il concerto. La “Messa di Gloria” di Mascagni è un’opera intrisa di vis intimistica, vigore liturgico, valori di pace e fede, anche fortemente tematici nell’attuale periodo natalizio, proponendo un esempio erudito e raro di esecuzione corale e musicale tra tradizione liturgica sacra e innovazione teatrale anche poco rappresentata sinora per il grande pubblico.