|Dia Bari, nel 2025 confische per 30 milioni in Puglia
11/12/2025
|Un nuovo bilancio sull’azione di contrasto alla criminalità organizzata emerge dalle attività della Direzione investigativa antimafia di Bari, che nel 2025 ha portato a confische definitive in tutta la Puglia per oltre 30 milioni di euro. A renderlo noto è il capo centro della Dia barese, colonnello Giulio Leo, durante la presentazione del calendario 2026 dedicato ai “volti femminili dell’antimafia”, arricchito dal contributo della giornalista pugliese Marilù Mastrogiovanni.
Leo ha evidenziato controlli serrati sui fondi del Pnrr – “lo Stato c’è”, ha assicurato – e qualche criticità nel Foggiano. Ha inoltre sottolineato il ruolo delle giornaliste nel raccontare le voci più esposte alla pressione mafiosa, in un contesto in cui la criminalità diventa sempre più carsica e legata ai flussi economici e turistici. Preoccupa, infine, l’ascesa dei gruppi albanesi, ormai in rapporto diretto con i cartelli sudamericani.
11/12/2025 - Statale 655, rapina a furgone blindato della Cosmopol
Un furgone portavalori della Cosmopol di Avellino è stato assaltato oggi pomeriggio lungo la statale 655 verso Candela (Foggia) da un commando armato. I banditi, probabilmente otto, hanno affiancato il blindato con due auto, costringendolo a fermarsi sulla corsia di emergenz...-->continua
11/12/2025 - San Nicola Arcella, sequestrato allevamento abusivo di cani
Un allevamento abusivo di cani è stato scoperto dai carabinieri Forestali di Scalea a Pisciotta, nel Comune di San Nicola Arcella (Cosenza). Nel corso del controllo sono stati sequestrati numerosi box contenenti 23 cani, in gran parte Pointer Inglese, realizza...-->continua
11/12/2025 - Napoli. Operaio cade mentre ristruttura balcone, è in gravi condizioni
Un operaio edile di 49 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Napoli dopo essere caduto mentre effettuava lavori di ristrutturazione del balcone di un appartamento al primo piano in vico Tutti Santi a Vicaria, non lontano da piazza Garibaldi a Nap...-->continua
11/12/2025 - Napoli, crolla un muro di cinta: auto danneggiate, nessun ferito
Un muro di cinta di un vecchio edificio è crollato oggi pomeriggio in via Francesco Pinto, vicino a piazza Nazionale a Napoli. I detriti in tufo hanno danneggiato diverse auto in sosta. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco: non si registrano f...-->continua
11/12/2025 - Blitz a Taranto: cinque arresti per tentato omicidio mafioso
Blitz della Guardia di finanza di Taranto nei quartieri Salinella e Tramontone, dove all’alba sono state effettuate perquisizioni per un’inchiesta sul traffico di droga che coinvolge 19 indagati. Cinque persone sono state arrestate per un duplice tentato omici...-->continua
11/12/2025 - Un Taglio con il Passato, la storia di Anna
“Un taglio con il passato” è la campagna di crowdfunding promossa da Nova e Agorà Cooperativa Sociale sul network Produzioni dal basso di Banca Etica. Partita lo scorso 25 novembre, è finalizzata alla realizzazione di un progetto di empowerment femminile e di ...-->continua
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.