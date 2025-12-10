|
|
|Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 19 misure cautelari
10/12/2025
|Nella mattinata odierna, nelle Province di Salerno, Napoli e Avellino, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, nei confronti di 19 soggetti (di cui 8 in carcere e Il agli arresti domiciliari), indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.
In particolare, il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, grazie anche alle risultanze ottenute tramite attività tecnica, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, associati a un'organizzazione dedita al traffico di cocaina e crack, operante nella provincia di Salerno in vari quartieri del capoluogo oltreché nei comuni di Pontecagnano Faiano e San Mango Piemonte.
Il gruppo criminale, composto da 14 persone, secondo l'impianto accusatorio, è capeggiato da M.V., a cui il G.I.P., nell'ordinanza eseguita, attribuisce una posizione di vertice, quale "capo promotore, fulcro e apice dell'organizzazione da lui messa in piedi e diretta per la florida attività di narcotraffico " attraverso una rete di spacciatori, muniti di autoveicoli e utenze telefoniche dedicate, che "coagulava attorno a sé in funzione di facili guadagni", a cui impartiva direttive, gestendo "anche tramite la propria compagna i contatti criminali con i fornitori e con i clienti abituali". Sebbene sottoposto al regime degli arresti domiciliari nella zona Ogliara di Salerno, M.V. aveva qui stabilito la base logistica ed operativa dell'organizzazione, da cui gestiva l'intera filiera criminale.
Tra i principali collaboratori dello stesso, figurano la compagna convivente L.F., che fungeva da suo portavoce nei rapporti con i più stretti collaboratori e gestiva la cassa dei proventi illeciti, il padre C.V., anch'egli portavoce, all'occorrenza pusher ma soprattutto gestore del parco veicoli messo a disposizione della rete di spacciatori e S.M., che gestiva direttamente le forniture di droga curando i rapporti con il napoletano G.B. e sua moglie G.R..
Altra figura emersa dalle attività di indagine è quella di Vito VOTTA, che dopo aver inizialmente militato nelle fila dell'associazione, quale pusher, nel dicembre 2022 a seguito di contrasti con M.V., si è reso indipendente organizzando e gestendo con i propri familiari (R.L., T.P. D.M.V.) una propria piazza di spaccio operante sui territori di Pontecagnano Faiano, Bellizzi e Battipaglia, che beneficiava di una differente rete di rifornimento locale (A.M. e G.D.R.).
Le attività dei Carabinieri hanno consentito di documentare numerose cessioni al dettaglio di droga (con dosi di grammatura variabile tra 0,3 e 0,5 grammi, vendute a 30 euro l'una), sequestrare oltre 1 kg tra cocaina e crack, nonché arrestare in flagranza 5 spacciatori e denunciarne ulteriori 2.
Importante aspetto dell'attività investigativa è stata anche quella dedicata alla componente patrimoniale che ha consentito di sequestrare due terreni, un immobile, con i relativi arredi e accessori, nonché crediti fiscali per un totale di oltre un milione di euro. L'attività svolta dal Nucleo Investigativo ha constatato che M.V. e la compagna L.F. avevano una modesta capacità reddituale, del tutto sproporzionata al tenore di vita tenuto dagli stessi ed ai beni posseduti.
Gli accertamenti patrimoniali, unitamente alle attività di tipo tradizionale, hanno consentito di documentare che, sin dal 2019, la capacità di spesa della coppia è stata possibile solo grazie agli ingenti capitali illeciti derivanti dal narcotraffico, il cui volume d'affari è stato stimato in oltre 1,2 milioni di euro annui. È stato quindi possibile ritenere che l'immobile, acquistato per 95.000 euro e sottoposto a lavori di ristrutturazione, nonché arredato con beni strumentali per un valore stimato di 120.000 euro - perlopiù pagati in contanti - costituisse il compendio di un investimento dei proventi illecitamente accumulati. In assenza della giustificazione della provenienza lecita dei citati beni mobili e immobili, gli stessi sono pertanto sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis C.p., unitamente a crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale di L.F. ammontanti a quasi 500.000 euro.
Il provvedimento cautelare oggi eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e comunque è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame.
|
