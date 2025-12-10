HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Assalto al bancomat a Filiano con la ''marmotta''

10/12/2025



Nuovo assalto a un bancomat in Basilicata con la “tecnica della marmotta”. Nel mirino, questa volta, l’ATM della Banca del Mediterraneo a Filiano, in via Santissimo Rosario. Intorno alle 4:30 due forti esplosioni hanno svegliato il paese. Quattro persone sarebbero state viste fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Il danno stimato è di circa 30 mila euro. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Potenza, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.




