FOGGIA – Nel 2023, nella Breast Unit del Policlinico Riuniti di Foggia sono state operate 302 pazienti per casi di tumore al seno, una patologia che in Puglia registra oltre 3100 casi ogni anno. Si stima che, in Italia, annualmente vengano diagnosticati più di 55mila nuovi casi di tumori al seno. Per far fronte a questi casi, vengono eseguite più di 53.000-56.000 operazioni annuali. La maggior parte di esse è la prima procedura chirurgica e un'alta percentuale include interventi di chirurgia ricostruttiva che vengono eseguiti in seguito. La lotta contro questa patologia chiama l’intera società a moltiplicare il proprio impegno a sostegno delle donne. Ed è quello che hanno deciso di fare il Garden Club Amaryllis di Foggia e le insegnanti della scuola S.I.A.F Foggia, organizzando la quarta edizione della Mostra Mercato di Beneficenza, che si terrà nei giorni 4-5-6 dicembre e devolverà parte del ricavato per finanziare i progetti dell’associazione Agata di Foggia a sostegno delle donne operate al seno. “La mostra sarà inaugurata giovedì 4 dicembre alle ore 17.30 al civico numero 100 di Corso Giannone a Foggia, nel locale Emporio di Foggia, alla presenza anche della presidente dell’associazione Agata, momento durante il quale sarà possibile visitare la mostra e apprezzare le composizioni floreali natalizie e i manufatti artigianali realizzati dalle socie del Garden Club Amaryllis e dalle insegnanti della Scuola S.I.A.F. di Foggia”, spiega Valentina Farinato, presidente del Garden Club Amaryllis di Foggia. “A questo proposito, ringraziamo per aver dato ospitalità a questa iniziativa la famiglia Figurelli e la nostra socia Germana Lobozzo. Quest’anno il nostro Club ha compiuto i 30 anni di attività. L’ultima iniziativa del nostro 2025 l’abbiamo voluta dedicare alle donne che affrontano con coraggio una patologia che ha un impatto molto pesante sulla donna e i suoi affetti. Per questo motivo invitiamo tutta la città e la nostra grande provincia a venire a trovarci in Corso Giannone, al civico numero 100, e a visitare la mostra mercato, dove potranno trovare e acquistare delle bellissime idee regalo. Una parte del ricavato della vendita di beneficenza finanzierà le iniziative dell’associazione Agata di Foggia”. La mostra mercato sarà aperta anche il 5 e il 6 dicembre dalle 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20. Il Garden Club Amaryllis di Foggia è una realtà no profit e apolitica, presente nella città di Foggia da 30 anni e i Garden Club in Italia sono associazioni senza scopo di lucro che riuniscono appassionati di flora e botanica in tutta Italia. L’associazione è sorta nel maggio del 1995, su iniziativa di un gruppo di donne foggiane desiderose di stimolare e divulgare l'amore per i fiori e per l'arte del giardinaggio, di cooperare alla protezione delle piante native e di incoraggiare la conservazione e la tutela dell'ambiente naturale, nonché la conservazione, l'incremento e la creazione di parchi e giardini pubblici nella propria città. Le attività, svolte sempre su base volontaria e autofinanziate, seppur molto varie, si articolano essenzialmente in iniziative culturali, didattiche, associative e d’intervento sul territorio.



