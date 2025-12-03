|
|''Once upon a time there was the world'': la mostra immersiva di Domenico Dell’Osso debutta a Ginosa
3/12/2025
|A Ginosa debutta in anteprima nazionale la mostra “Once upon a time there was the world” di Domenico Dell’Osso, un progetto che unisce arte, musica e scienza in un percorso immersivo e multisensoriale. Saranno esposte 23 grandi opere pittoriche, realizzate con pigmenti miscelati a polvere di meteorite, che rappresentano figure storiche e simboliche protagoniste dell’evoluzione dell’umanità. Il percorso è arricchito dall’esclusivo contributo sonoro del leader dei Rockets, Fabrice Quagliotti, che accompagna i visitatori in un’esperienza unica e partecipativa: sensori interattivi attivano suoni e voci, rendendo ogni visita irripetibile. L’iniziativa mira a coinvolgere scuole, famiglie e appassionati, offrendo una riflessione poetica sul valore della conoscenza, della creatività e della responsabilità verso il pianeta. La mostra segna un passo importante nel dialogo tra cultura e innovazione.
|3/12/2025 - ''Once upon a time there was the world'': la mostra immersiva di Domenico Dell’Osso debutta a Ginosa
|3/12/2025 - Oli DOP e IGP: Nel Rapporto Ismea-Qualivita 2025 una crescita significativa del comparto
Il Rapporto Ismea-Qualivita 2025 evidenzia un’evoluzione positiva del settore degli oli di oliva certificati. Nel 2024 la produzione DOP e IGP raggiunge 16.190 tonnellate, con un aumento del 31,1% rispetto all’anno precedente, mentre il valore alla produzione ...-->continua
|3/12/2025 - Giornata della Disabilità: 'Solo il 41% degli istituti è realmente inclusivo'
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani lancia un forte allarme sulla reale accessibilità delle scuole italiane. I dati dell’ultimo rapporto d...-->continua
|3/12/2025 - Foggia, Garden Club Amaryllis al fianco delle donne operate di tumore al seno
FOGGIA – Nel 2023, nella Breast Unit del Policlinico Riuniti di Foggia sono state operate 302 pazienti per casi di tumore al seno, una patologia che in Puglia registra oltre 3100 casi ogni anno. Si stima che, in Italia, annualmente vengano diagnosticati più di...-->continua
|2/12/2025 - Massafra, accoltellamento in piazza: 26enne arrestato dai Carabinieri
Notte di tensione a Massafra: un 26enne romeno è stato arrestato dai carabinieri, accusato di aver accoltellato un connazionale durante un violento litigio in piazza centrale. L’alterco, scaturito per motivi personali legati a una donna, ha provocato il ferime...-->continua
|2/12/2025 - Giornata delle Disabilità: inclusione scolastica e prospettive europee
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Internazionale per le Persone con Disabilità del 3 dicembre, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ritiene fondamentale riportare l’attenzione s...-->continua
|2/12/2025 - Caputo,Ordine dei Geologi. Puglia, la peggiore crisi idrica del millennio: allerta alta nonostante le piogge
La Puglia sta affrontando la crisi idrica più grave del millennio. A fine ottobre 2025 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile. Le recenti piogge hanno portato solo un lieve s...-->continua
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.