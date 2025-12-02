Giovedì 4 dicembre un ciclone interesserà le regioni meridionali di Calabria, Basilicata e Puglia, determinando un peggioramento marcato delle condizioni meteorologiche. La giornata sarà caratterizzata da piogge diffuse e abbondanti, soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio. La perturbazione entrerà dal Golfo di Taranto, investendo inizialmente la costa jonica della Calabria e successivamente la Basilicata, per poi spostarsi verso la Puglia. Particolarmente colpita sarà la provincia di Matera, dove sono attese precipitazioni intense, mentre la provincia di Potenza registrerà fenomeni più moderati.

Secondo i modelli climatici, sono previste piogge consistenti: circa 9 mm in un’ora e fino a 19 mm nelle quattro ore successive. Le precipitazioni si estenderanno progressivamente a gran parte della Basilicata, interessando anche le aree limitrofe.

Le temperature, invece, resteranno stazionarie, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Si raccomanda massima prudenza, in particolare lungo le zone costiere e i centri urbani soggetti a possibili allagamenti.

