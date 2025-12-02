|
|
|Caputo,Ordine dei Geologi. Puglia, la peggiore crisi idrica del millennio: allerta alta nonostante le piogge
2/12/2025
|La Puglia sta affrontando la crisi idrica più grave del millennio. A fine ottobre 2025 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile. Le recenti piogge hanno portato solo un lieve sollievo e l’allerta resta alta: le sorgenti forniscono il 28% di acqua in meno rispetto alla media decennale e gli invasi registrano un calo del 61%. Critica la situazione della diga di Occhito, che al 1° dicembre dispone di 47 milioni di metri cubi, appena sopra il volume morto.
Le precipitazioni degli ultimi giorni incidono poco sull’approvvigionamento potabile, considerando che oltre il 70% dell’acqua utilizzata in Puglia proviene da Campania e Basilicata. Intanto l’Acquedotto Pugliese ha ulteriormente ridotto la pressione sulla rete per garantire la distribuzione, pur con minore intensità. “Se la disponibilità idrica dovesse diminuire – avverte Giovanni Caputo, presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia – sarà necessario procedere con riduzioni mirate e razionamenti”.
Caputo indica soluzioni strutturali come recupero delle acque meteoriche, desalinizzazione, manutenzione delle reti e gestione sostenibile del territorio, insieme a misure immediate quali irrigazione efficiente, monitoraggio continuo e sensibilizzazione della popolazione. Un ruolo chiave è affidato ai geologi, chiamati a valutare sottosuolo, risorse e impatti ambientali, contribuendo a guidare la Puglia fuori dall’emergenza.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|2/12/2025 - Massafra, accoltellamento in piazza: 26enne arrestato dai Carabinieri
Notte di tensione a Massafra: un 26enne romeno è stato arrestato dai carabinieri, accusato di aver accoltellato un connazionale durante un violento litigio in piazza centrale. L’alterco, scaturito per motivi personali legati a una donna, ha provocato il ferimento all’addome ...-->continua
|
|
|2/12/2025 - Giornata delle Disabilità: inclusione scolastica e prospettive europee
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Internazionale per le Persone con Disabilità del 3 dicembre, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ritiene fondamentale riportare l’attenzione s...-->continua
|
|
|2/12/2025 - Caputo,Ordine dei Geologi. Puglia, la peggiore crisi idrica del millennio: allerta alta nonostante le piogge
La Puglia sta affrontando la crisi idrica più grave del millennio. A fine ottobre 2025 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile. Le recenti piogge hanno portato solo un lieve s...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Brindisi. Sequestrata una fabbrica clandestina di sigarette
Nel corso della giornata di venerdì 28 novembre i finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno condotto una importante operazione a contrasto della illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando.
Le attività di perquisizione hanno co...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Finge carabiniere e truffa un’anziana: arrestato a Reggio Calabria
Un 25enne campano è stato arrestato a Reggio Calabria dai carabinieri con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana. Fingendosi tenente dell’Arma, il giovane ha convinto la donna di essere coinvolta in una rapina recente, inducendola a consegnargli gioielli pe...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Rissa a Salerno: 15enne aggredito in piazza della Libertà
Una violenta rissa ha scosso sabato sera Piazza della Libertà a Salerno. Un 15enne di Matierno, incensurato, è stato accerchiato e picchiato da alcuni ragazzi, riportando lesioni al naso e forte perdita di sangue. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Ruggi...-->continua
|
|
|1/12/2025 - Rapina da due milioni sulla A2: portavalori attaccato in galleria
Questa mattina, in provincia di Reggio Calabria, un commando armato ha assaltato un mezzo portavalori della Sicurtransport lungo l’autostrada. Secondo le prime stime, il bottino della rapina ammonterebbe a circa due milioni di euro.
L’attacco è avvenu...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.