|Salerno, operazione ad alto impatto della Polizia: armi e droga sequestrate, due arresti
5/11/2025
|La mattina del 4 novembre u.s. la Polizia di Stato, con unità della Squadra Mobile di Salerno, e, con il supporto di unità dei Reparti Prevenzione Crimine "Campania" e "Basilicata", nonché di unità cinofile antidroga ed antiesplosivo e di operatori della Polizia Scientifica, ha svolto un'attività ad "alto impatto", che ha visto l'impiego di oltre 100 agenti della Polizia di Stato, volta al contrasto della criminalità diffusa, della detenzione abusiva di armi e del traffico di sostanze stupefacenti nell'area orientale della città di Salerno.
L'attività si è concretizzata nell'esecuzione di numerose perquisizioni locali e personali di iniziativa nei confronti di soggetti appartenenti al tessuto criminale cittadino, nonché di mirati controlli in aree interessate da fenomeni di degrado urbano e da maggiore densità abitativa di pregiudicati.
Nell'ambito delle operazioni, si è proceduto all'arresto di un cittadino italiano per i reati di detenzione di arma clandestina e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di una pistola Taurus cal. 9 avente matricola abrasa, con caricatore rifornito di n. 6 munizioni e di circa 50 grammi di hashish. Il predetto era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di armi e stupefacenti.
Nel medesimo contesto, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di arma clandestina anche un giovane italiano poiché presso la sua abitazione è stata rinvenuta una pistola Smith & Wesson cal. 38 sp., avente matricola alterata da segni di punzonatura.
L'area di intervento è stata, altresì, presidiata da equipaggi in servizio di controllo del territorio, che hanno proceduto al controllo di 232 persone e 113 veicoli.
L'operazione in questione si inquadra in una più ampia ed articolata azione d'intervento intrapresa nelle ultime settimane dalla Polizia di Stato, in conseguenza di taluni recenti episodi delittuosi perpetrati nel menzionato quadrante territoriale cittadino, anche attraverso l'utilizzo di armi da fuoco, all'esito della quale sono stati tratti in arresto complessivamente 6 soggetti, per reati in materia di armi e stupefacenti, nonché sottoposte a sequestro 4 armi da fuoco clandestine, una delle quali modificata per renderla atta allo sparo, numerose munizioni di vario calibro, circa 1 chilo e mezzo di cocaina, 250 grammi di hashish, oltre 100 grammi di eroina, nonché la somma di 1700 euro in contati ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il quantitativo di cocaina rinvenuto, se immesso sul mercato, avrebbe consentito di ricavare oltre 7.500 dosi, che avrebbero fruttato, al dettaglio, all'incirca 150.000 euro.
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.