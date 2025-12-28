HOME Contatti Direttore WebTv News News Sport Cultura ed Eventi
 
Protezione Civile Puglia sull’incendio divampato ieri mattina all’interno di Terminal Puglia a Rutigliano

28/12/2025

La Sala Operativa Integrata della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia (SOIR) segue l’evolversi della situazione continuando a raccomandare di seguire le ordinanze sindacali e i Piani di Protezione Civile Comunali nel Comune di Rutigliano e nei territori limitrofi .

L’ARPA Puglia prosegue le attività di monitoraggio e in relazione agli esiti dei rilievi puntuali effettuati nei territori di Rutigliano, Turi, Conversano e Casamassima non sono state registrate, al momento, alterazioni significative dei principali parametri di qualità dell'aria.

La Sala Operativa regionale di Protezione Civile, attiva in H24, è in costante collegamento con ARPA Puglia e di intesa con la stessa fornirà eventuali ulteriori aggiornamenti in relazione all’evoluzione dell’evento e agli esiti dei controlli in corso.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora impegnate nelle fasi di spegnimento dell'incendio.

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile, dalle previsioni elaborate in data odierna, conferma nelle prossime ore una ventilazione a tratti forte soprattutto lungo le zone costiere adriatiche e ioniche dai quadranti settentrionali in progressiva attenuazione.

 
 

