HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Sanità nel LagonegresePollino: incontro in Regione, niente stop ai servizi notturni

29/12/2025



Si è svolto in Regione Basilicata un incontro tra l’assessore alla Salute Cosimo Latronico e i 26 sindaci del distretto Lagonegrese–Pollino per fare il punto su emergenza–urgenza e sanità territoriale. Presenti anche i vertici delle aziende sanitarie e i responsabili del 118. La conferma più importante riguarda i Punti di Primo Intervento di Lauria, Maratea e Chiaromonte, che continueranno a garantire il servizio notturno. Un chiarimento atteso dai sindaci, preoccupati da possibili ridimensionamenti. Durante il confronto sono state illustrate le azioni in corso per rafforzare la sanità sul territorio: riorganizzazione dei servizi, nuove strutture di prossimità e l’arrivo di circa 200 infermieri di comunità, per far fronte alla carenza di personale. I sindaci hanno chiesto un coinvolgimento stabile dei Comuni e maggiore attenzione alle aree interne. La Regione ha assicurato che il dialogo con i territori proseguirà nei prossimi mesi.


Nella nostra pagina dedicsata alla politica trovate i comunicati arrivati sull'argomento. 


 


lasiritide.it




ALTRE NEWS

CRONACA

29/12/2025 - Accademia della Crusca: appello alla Regione per salvare il Centro di Dialettologia lucano
29/12/2025 - Sanità nel LagonegresePollino: incontro in Regione, niente stop ai servizi notturni
29/12/2025 - Cordoglio per la scomparsa di Enrico Mascia, uomo delle Istituzioni
28/12/2025 - Carabinieri di Potenza: il bilancio 2025 tra controllo del territorio, prevenzione e grandi operazioni

SPORT

29/12/2025 - ACS 09: il 2025 si chiude con la vittoria del girone della Juniores
29/12/2025 - LAngelo Cristofaro Oppido conquista la Coppa di Eccellenza: è la terza nella storia del club
28/12/2025 - Rinascita Lagonegro, solo applausi! 3-1 su Macerata e sesto posto da sogno
28/12/2025 - San Chirico Raparo: grande festa al Gigi Meroni con quattro leggende del calcio internazionale

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo