Si è svolto in Regione Basilicata un incontro tra l’assessore alla Salute Cosimo Latronico e i 26 sindaci del distretto Lagonegrese–Pollino per fare il punto su emergenza–urgenza e sanità territoriale. Presenti anche i vertici delle aziende sanitarie e i responsabili del 118. La conferma più importante riguarda i Punti di Primo Intervento di Lauria, Maratea e Chiaromonte, che continueranno a garantire il servizio notturno. Un chiarimento atteso dai sindaci, preoccupati da possibili ridimensionamenti. Durante il confronto sono state illustrate le azioni in corso per rafforzare la sanità sul territorio: riorganizzazione dei servizi, nuove strutture di prossimità e l’arrivo di circa 200 infermieri di comunità, per far fronte alla carenza di personale. I sindaci hanno chiesto un coinvolgimento stabile dei Comuni e maggiore attenzione alle aree interne. La Regione ha assicurato che il dialogo con i territori proseguirà nei prossimi mesi.

