Assalto al bancomat a Genzano di Lucania, esplosioni nella notte

30/12/2025



Un nuovo assalto notturno ai danni di un bancomat scuote la Basilicata. Questa volta nel mirino è finita la filiale Bper di Genzano di Lucania, dove nella notte due esplosioni hanno gravemente danneggiato la facciata dello stabile in corso Vittorio Emanuele. Il boato, avvertito intorno alle 3, ha provocato danni anche a un’abitazione sul lato opposto della strada, lasciando sull’asfalto vetri, lamiere e rami. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Venosa. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero state tre o quattro persone, fuggite a bordo di una utilitaria grigia dopo aver utilizzato la tecnica della “marmotta”. Nessun bottino sarebbe stato portato via. “La preoccupazione è inevitabile, anche se fortunatamente non ci sono feriti”, ha commentato la sindaca Viviana Cervellino. Con quello di Genzano salgono a cinque gli assalti ai bancomat negli ultimi venti giorni, dopo Filiano, Scanzano Jonico, Lauria e Marsicovetere.




