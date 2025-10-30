|
|
|Confil ottiene il via libera sullo scorrimento delle graduatorie
30/10/2025
|Il Segretario nazionale Confil-pubblico impiego Pino D'Ambrosio plaude all'impegno della dirigente sindacale Emanuela Serra che con il suo impegno e competenza ha portato il sindacato Confil ad annunciare con soddisfazione l’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, dell’Ordine del Giorno che impegna il Governo a procedere allo scorrimento prioritario e fino ad esaurimento delle graduatorie dei concorsi per Dirigente Scolastico già espletati, prima di avviare nuove procedure selettive. Un risultato politico e sindacale importante, ottenuto grazie al costante impegno di Emanuela Sierri, responsabile Confil-scuola Lazio, che esprime profonda riconoscenza nei confronti dell’On. Rossano Sasso e Sen. Roberto Marti per aver recepito e sostenuto le istanze avanzate dal sindacato. Si tratta di una misura che favorisce economicità, celerità delle immissioni in ruolo e valorizzazione del merito, evitando sprechi di risorse pubbliche e discontinuità nelle istituzioni scolastiche.
“Siamo soddisfatti: le nostre proposte sono entrate nell’Agenda istituzionale”, afferma Emanuela Sierri che sottolinea come “ora attendiamo che il Governo attui completamente gli impegni assunti: nessun dirigente scolastico deve essere lasciato indietro”. Confil continuerà a seguire con attenzione l’iter di attuazione, pronta a intervenire affinché le misure si traducano in risultati concreti per la categoria. Luigi Minoia, Segretario generale nazionale Confil, ringrazia chi si è impegnato per questa iniziativa e rivolge un sentito apprezzamento ai senatori Marti e Sasso.
|
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.