|
|
|La UIL e la UIL FPL all’assemblea dei candidati RSU e RLS a Napoli
23/10/2025
|Grande partecipazione all’assemblea dei candidati RSU e RLS organizzata oggi a Napoli, che ha visto la presenza attiva della UIL e della UIL FPL.
Un incontro ricco di spunti e contenuti, che ha confermato l’impegno costante della UIL nella difesa dei diritti dei lavoratori, nella promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro e nel rafforzamento della rappresentanza sindacale nel pubblico impiego.
La delegazione della UIL FPL Basilicata, guidata dal segretario Giuseppe Verrastro, ha partecipato con una trentina di delegati provenienti dai settori sanità ed enti locali, testimoniando la forte presenza e la crescente adesione alla Federazione nei diversi comparti della pubblica amministrazione.
Nel corso dell’assemblea, PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL, ha rimarcato con forza la priorità assoluta del tema della sicurezza sul lavoro, ricordando come ogni giorno in Italia si continuino a contare infortuni e tragedie che avrebbero potuto essere evitate con maggiore prevenzione, formazione e responsabilità da parte delle istituzioni e delle aziende.
Rita Longobardi, della Segreteria Nazionale UIL FPL, ha illustrato le motivazioni che hanno portato l’organizzazione a non sottoscrivere il contratto collettivo del comparto sanità, una scelta coerente e trasparente, dettata dalla volontà di non accettare compromessi al ribasso sulla dignità e il riconoscimento economico dei lavoratori.
Per quanto riguarda gli enti locali, Longobardi ha inoltre ricordato come la UIL FPL abbia chiesto e ottenuto dal Governo l’istituzione di un fondo dedicato all’incremento delle retribuzioni, un risultato importante che testimonia la forza della contrattazione e dell’azione sindacale unitaria.
Il segretario Giuseppe Verrastro ha poi evidenziato la crescita significativa della UIL FPL, sia nell’ultima tornata elettorale RSU sia nel periodo più recente, grazie a un intenso lavoro di presenza, ascolto e vicinanza nei luoghi di lavoro.
«Siamo riusciti – ha sottolineato Verrastro – ad ampliare la nostra rappresentanza, accogliendo anche una parte del sindacato autonomo dell’ASP. Questo è il segno di una fiducia crescente nei nostri valori e nel nostro modo di fare sindacato: concreto, vicino alle persone e fondato sul rispetto e la partecipazione».
Nel dibattito è intervenuto anche Vincenzo Tortorelli, Segretario Generale UIL Basilicata, che ha riportato l’attenzione su un tema di grande attualità e preoccupazione: le aggressioni al personale sanitario.
Un fenomeno in crescita che, come ribadito dalla UIL FPL, va contrastato con determinazione, rafforzando la sicurezza negli ospedali, nei presidi territoriali e nei servizi di emergenza, ma anche attraverso una maggiore cultura del rispetto verso chi ogni giorno tutela la salute dei cittadini.
L’assemblea si è conclusa in un clima di grande partecipazione e condivisione.
I delegati hanno rinnovato il proprio impegno a proseguire il lavoro nei luoghi di lavoro con passione, responsabilità e unità, per costruire una pubblica amministrazione più giusta, sicura e capace di valorizzare le professionalità che ne sono il cuore pulsante.
La UIL e la UIL FPL ribadiscono con forza la propria missione:
dare voce ai lavoratori, difendere i diritti, migliorare le condizioni di lavoro e costruire un futuro basato su sicurezza, equità e dignità per tutti.
|
|Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -
|23/10/2025 - La UIL e la UIL FPL all’assemblea dei candidati RSU e RLS a Napoli
Grande partecipazione all’assemblea dei candidati RSU e RLS organizzata oggi a Napoli, che ha visto la presenza attiva della UIL e della UIL FPL.
Un incontro ricco di spunti e contenuti, che ha confermato l’impegno costante della UIL nella difesa dei diritti dei lavorato...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Sequestro da oltre 2 milioni alla municipalizzata di Molfetta per bancarotta e gestione illecita dei rifiuti
Oltre due milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri alla municipalizzata di Molfetta (Bari) che gestisce la raccolta rifiuti. Il provvedimento, disposto dal gip di Trani, riguarda un ramo d’azienda del valore di 600mila euro e 1,4 milioni sui conti...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Solofra (AV). Scarico illecito di acque reflue
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano nel polo conciario sito nel comune di Solofra, presso l...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Vandali devastano la delegazione comunale di Rossano Scalo durante la notte
Nella notte, la delegazione comunale di Rossano Scalo, su viale Luca De Rosis, è stata presa di mira da vandali ancora non identificati. I malviventi hanno sfondato la porta d’ingresso, devastato arredi, computer e documenti, e lasciato persino escrementi sul ...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Youtuber minorenne incassa 200.000 euro non dichiarati: scoperta evasione fiscale a Cosenza
Le Fiamme Gialle di Cosenza hanno scoperto un “tiktoker” e “youtuber” con oltre 1 milione di iscritti e 200 milioni di visualizzazioni, che ha incassato più di 200.000 euro senza dichiararli al Fisco. L’attività di verifica fiscale ha riguardato un’imprenditri...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Molfetta, sequestro da 2 milioni alla municipalizzata rifiuti
La Guardia di Finanza di Bari, su disposizione del GIP del Tribunale di Trani, ha eseguito un sequestro preventivo di un ramo d’azienda del valore di circa 600 mila euro e di somme per oltre 1,4 milioni di euro ai danni della società municipalizzata del Comune...-->continua
|
|
|23/10/2025 - A Taranto torna il Monsters – Fantastic Film Festival
Torna nella tradizionale collocazione di ottobre, a ridosso di Halloween, il Monsters - Fantastic Film Festival di Taranto con l'ottava edizione, che avrà luogo dal 26 al 31 ottobre. Prodotto dall'associazione di cultura cinematografica Brigadoon – Altre stori...-->continua
|
CRONACA BASILICATA
SPORT BASILICATA
|
NEWS BREVI
|1/12/2021 - Ultimo lotto Bradanica, domani alle 11.30 l’apertura al traffico
Come annunciato nei giorni scorsi verrà aperto domani, 2 dicembre, l’ultimo lotto “La Martella” della strada Statale “Bradanica”.
L’apertura al traffico è in programma alle ore 11.30 al km 135 lato La Martella.
Sarà presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra.
|
|28/11/2021 - Poste Italiane: estesi orari apertura di tre uffici postali lucani
Poste Italiane comunica che a partire lunedì 29 novembre, gli Uffici Postali di Matera 5, Melfi e Moliterno saranno interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico.
In particolare, gli uffici postali di Melfi e Moliterno (PZ) saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 – 19:05, il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. Matera 5 osserverà l’orario di apertura su 6 giorni lavorativi. Lun/ven 08:20 – 13:45, sabato 08:20 – 12:45.
Questi interventi confermano la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità e la volontà di continuare a garantire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale. Anche durante la pandemia, infatti, Poste Italiane ha assicurato con continuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare incontro alle esigenze della clientela, tutelando sempre la salute dei propri lavoratori e dei cittadini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi negli Uffici Postali nel rispetto delle norme sanitarie e di distanziamento vigenti, utilizzando, quando possibile, gli oltre 8.000 ATM Postamat disponibili su tutto il territorio nazionale e i canali di accesso da remoto ai servizi come le App “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.
|15/11/2021 - Obbligo di catene o pneumatici da neve
E’ stata emessa questa mattina e trasmessa alla Prefettura ed a tutte le Forze dell’ordine, l’ordinanza firmata dal Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia, l’ing. Antonio Mancusi, con la quale si fa obbligo:“A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 01 Dicembre 2021 fino al 31 Marzo 2022 transitano sulla rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.