Grande partecipazione all’assemblea dei candidati RSU e RLS organizzata oggi a Napoli, che ha visto la presenza attiva della UIL e della UIL FPL.

Un incontro ricco di spunti e contenuti, che ha confermato l’impegno costante della UIL nella difesa dei diritti dei lavoratori, nella promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro e nel rafforzamento della rappresentanza sindacale nel pubblico impiego.



La delegazione della UIL FPL Basilicata, guidata dal segretario Giuseppe Verrastro, ha partecipato con una trentina di delegati provenienti dai settori sanità ed enti locali, testimoniando la forte presenza e la crescente adesione alla Federazione nei diversi comparti della pubblica amministrazione.



Nel corso dell’assemblea, PierPaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL, ha rimarcato con forza la priorità assoluta del tema della sicurezza sul lavoro, ricordando come ogni giorno in Italia si continuino a contare infortuni e tragedie che avrebbero potuto essere evitate con maggiore prevenzione, formazione e responsabilità da parte delle istituzioni e delle aziende.



Rita Longobardi, della Segreteria Nazionale UIL FPL, ha illustrato le motivazioni che hanno portato l’organizzazione a non sottoscrivere il contratto collettivo del comparto sanità, una scelta coerente e trasparente, dettata dalla volontà di non accettare compromessi al ribasso sulla dignità e il riconoscimento economico dei lavoratori.

Per quanto riguarda gli enti locali, Longobardi ha inoltre ricordato come la UIL FPL abbia chiesto e ottenuto dal Governo l’istituzione di un fondo dedicato all’incremento delle retribuzioni, un risultato importante che testimonia la forza della contrattazione e dell’azione sindacale unitaria.



Il segretario Giuseppe Verrastro ha poi evidenziato la crescita significativa della UIL FPL, sia nell’ultima tornata elettorale RSU sia nel periodo più recente, grazie a un intenso lavoro di presenza, ascolto e vicinanza nei luoghi di lavoro.

«Siamo riusciti – ha sottolineato Verrastro – ad ampliare la nostra rappresentanza, accogliendo anche una parte del sindacato autonomo dell’ASP. Questo è il segno di una fiducia crescente nei nostri valori e nel nostro modo di fare sindacato: concreto, vicino alle persone e fondato sul rispetto e la partecipazione».



Nel dibattito è intervenuto anche Vincenzo Tortorelli, Segretario Generale UIL Basilicata, che ha riportato l’attenzione su un tema di grande attualità e preoccupazione: le aggressioni al personale sanitario.

Un fenomeno in crescita che, come ribadito dalla UIL FPL, va contrastato con determinazione, rafforzando la sicurezza negli ospedali, nei presidi territoriali e nei servizi di emergenza, ma anche attraverso una maggiore cultura del rispetto verso chi ogni giorno tutela la salute dei cittadini.



L’assemblea si è conclusa in un clima di grande partecipazione e condivisione.

I delegati hanno rinnovato il proprio impegno a proseguire il lavoro nei luoghi di lavoro con passione, responsabilità e unità, per costruire una pubblica amministrazione più giusta, sicura e capace di valorizzare le professionalità che ne sono il cuore pulsante.



La UIL e la UIL FPL ribadiscono con forza la propria missione:

dare voce ai lavoratori, difendere i diritti, migliorare le condizioni di lavoro e costruire un futuro basato su sicurezza, equità e dignità per tutti.