|Armi e droga: un arresto nel Brindisino
21/10/2025
|I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga e armi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 70enne del luogo, già nota alle Forze dell’Ordine.
La donna è stata arrestata per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina, e deferita in stato di libertà anche per i reati di ricettazione di una pistola con matricola abrasa e detenzione abusiva di munizioni.
L’arresto è scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare e personale, che ha permesso di rinvenire e sequestrare:
35 Kg. di hashish, suddivisi in 351 panetti da 100 grammi ciascuno, sigillati sottovuoto;
120 grammi di cocaina;
una pistola marca “Beretta”, calibro 9x21, funzionante, con matricola abrasa, completa di caricatore vuoto;
13 proiettili calibro 9x21;
materiale per il confezionamento, taglio, suddivisione in dosi e pesatura della sostanza stupefacente;̶
9 microtelefoni funzionanti;
5 smartphone funzionanti;
2 jammer (disturbatori di frequenza);
2 rilevatori di frequenza;
4 pistole a salve, varie riproduzioni;
43 cartucce a salve.
Lo stupefacente era stato occultato in un nascondiglio, il cui accesso era possibile solo previa rimozione del mobilio della cucina.
L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’indagata non è da ritenersi colpevole fino all’accertamento definitivo della sua responsabilità penale con sentenza irrevocabile.
