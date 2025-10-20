|
|
|Crisi del grano duro: manifestazione a Foggia della Liberi Agricoltori Puglia
20/10/2025
|Mercoledì 22 ottobre alle ore 10.00, davanti la sede della Camera di Commercio di Foggia, la Liberi Agricoltori Puglia, insieme a vari movimenti ed associazioni a difesa del mondo agricolo, manifesterà la propria preoccupazione in merito alla profonda crisi che sta attraversando tutto il mondo cerealicolo.
“Il comparto del grano duro italiano è in estrema difficoltà ormai da anni, – dichiara Mimmo Viscanti Presidente Regionale LiberiAgricoltori Puglia – lo avevamo previsto e predetto da tempo ma oggi siamo ormai giunti ad triste un punto di non ritorno. Gli agricoltori non vogliono più seminare, ormai stanchi di un continuo aumento dei costi di produzione e, per contro, una inarrestabile caduta del prezzo del grano che ha portato a rendere palesemente antieconomica la coltura del grano duro in Italia.”
“Per questo motivo chiediamo a gran voce l’attuazione di provvedimenti urgenti per la tutela del grano duro ed occorrono misure volte a tutelare e garantire il lavoro dei nostri cerealicoltori come l’immediata attivazione della CUN definitiva per il grano duro italiano affinché la quotazione del grano duro italiano sia lo specchio dei reali costi di produzione sostenuti dagli agricoltori.”
“Quello che si teme – conclude Viscanti – è che ci siano ulteriori gravi contrazioni delle superfici coltivate a grano duro. Per questo chiediamo a tutti i cerealicoltori di manifestare il proprio dissenso mercoledì mattina facendo sentire forte la propria voce prima che sia troppo tardi per salvare un’eccellenza unica come il nostro grano duro.”
|
|
|
|
