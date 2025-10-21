La Giunta regionale della Basilicata, ha adottato il Piano Territoriale Triennale 2026-2029 per l’alta formazione tecnico-professionale, trasmesso al Consiglio per il parere della commissione competente. Il PTT mira a costruire percorsi formativi moderni e coerenti con i fabbisogni delle imprese, generando occupazione qualificata, innovazione e sviluppo sostenibile. La Regione rafforza il ruolo degli ITS Academy, puntando su quattro aree strategiche: energia e fonti rinnovabili, agroalimentare, meccatronica/automotive/aerospazio e turismo/cultura. Il piano prevede formazione duale scuola–impresa, rapporti con aziende e cluster tecnologici, orientamento e placement, valorizzazione delle esperienze ITS, in continuità con PNRR e transizione digitale.



Di seguito riportiamo il comunicato stampa della Regione Basilicata

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Formazione Francesco Cupparo, ha adottato il “Piano Territoriale Triennale (PTT) 2026-2029 per l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy), per l’offerta formativa dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Duale e per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in Duale”. il piano triennale è stato trasmesso in Consiglio per il parere della competente commissione Consiliare.

Il documento rappresenta lo strumento di programmazione regionale per l’intero sistema dell’alta formazione tecnico-professionale, con l’obiettivo di costruire percorsi formativi moderni, coerenti con i fabbisogni delle imprese e capaci di generare occupazione qualificata, innovazione e sviluppo sostenibile.

La Regione conferma e rafforza il ruolo degli ITS Academy, puntando su quattro aree tecnologiche identificate come strategiche per la competitività del territorio:



1. Sistema energetico e fonti rinnovabili

Formazione di tecnici in grado di progettare, realizzare e gestire impianti per l’efficientamento energetico, la produzione da fonti rinnovabili (solare, eolico, biomasse) e la riduzione dell’impatto ambientale. Il settore richiede figure altamente specializzate capaci di rispondere alle sfide della transizione ecologica e dell’autonomia energetica.



2. Sistema agroalimentare

Valorizzazione delle filiere lucane attraverso competenze avanzate per sicurezza alimentare, innovazione delle produzioni, tracciabilità, qualità nutrizionale e sostenibilità. La Basilicata intende rafforzare un settore ricco di potenziale, ma frammentato, puntando su tecnici qualificati in grado di innovare processi e prodotti.



3. Meccatronica, automotive e aerospazio

Supporto ai grandi poli industriali regionali – Stellantis e aerospazio lucano – con professionalità tecniche specializzate in robotica, automazione, modellazione, progettazione e manifattura avanzata. La meccatronica è considerata uno dei motori dell’occupazione qualificata e dell’innovazione in Basilicata.



4. Turismo e cultura

Sviluppo di competenze per rafforzare l’offerta turistica regionale, valorizzando il sistema Matera–Costa Ionica–Maratea e gli attrattori culturali, naturali e paesaggistici delle aree interne. Il settore richiede figure in grado di integrare accoglienza, gestione culturale, marketing territoriale e turismo digitale.



«La Regione Basilicata – dichiara l’Assessore Cupparo – considera strategico promuovere e consolidare gli ITS Academy, perché rappresentano un ponte concreto tra formazione, imprese e lavoro. Vogliamo offrire ai giovani percorsi di alta specializzazione tecnica che rispondano ai reali fabbisogni del sistema produttivo e garantiscano opportunità occupazionali immediate e di qualità».

Il Piano prevede:

• potenziamento dell’offerta formativa in modalità duale (scuola–impresa),

• rafforzamento dei rapporti con le aziende e i cluster tecnologici regionali (aerospazio, automotive, bioeconomia, energia, industria creativa),

• azioni di orientamento, accompagnamento e placement dei diplomati,

• valorizzazione delle esperienze ITS già realizzate in Basilicata.



Un piano in continuità con il PNRR e la transizione digitale

Il PTT si inserisce nel quadro della Missione 4 del PNRR “Istruzione e Ricerca”, che ha contributo al rafforzamento degli ITS Academy, investendo in innovazione didattica, digitalizzazione e tecnologie abilitanti per l’Impresa 4.0.

La Regione ribadisce l’impegno per la creazione della Filiera Tecnologico-Professionale – un sistema integrato che collega istituti scolastici, ITS, università, imprese e centri di ricerca – con l’obiettivo di garantire continuità formativa e occupazionale ai giovani lucani.