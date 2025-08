Sport, passione e sano divertimento all’insegna dell’inclusione saranno i protagonisti di due eventi eccezionali dedicati al calcio balilla: il quarto Torneo Imperiale e la prima Lemon Cup, che si svolgeranno nella splendida cornice del lungomare di Rocca Imperiale il 6 agosto, a partire dalle ore 18.

Organizzati dall’ASD PowerSport Basilicata in collaborazione con il CSI – sezione di Matera, con il patrocinio del Comune di Rocca Imperiale, della FPICB – Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla , del Comitato Italiano Paralimpico – comitato regionale Calabria e con il supporto del Consorzio del Limone IGP di Rocca Imperiale, i due tornei rappresentano un momento di grande valore sportivo e sociale. L’obiettivo è duplice: promuovere lo sport paralimpico come strumento di socializzazione, integrazione e benessere, e valorizzare l’identità culturale del territorio.

Il Torneo Imperiale, giunto ormai alla quarta edizione, è ormai immancabile nelle estati della splendida cittadina jonica: è un torneo promozionale e simbolico, dall’elevato valore inclusivo, in cui si sfidano persone con disabilità motoria, sensoriale ed intellettivo-relazionale e persone senza disabilità, spesso bambini e ragazzi; a tutti è richiesto di giocare seduti intorno ai tavoli di calcio balilla sitting, modello appositamente predisposto per persone in carrozzina. Anche quest’anno, come nelle passate edizioni, presenzieranno diversi atleti della FPICB, che accompagneranno gli altri partecipanti in questo appuntamento di inclusione e aggregazione solidale.

Quest’anno debutta la Lemon Cup, torneo ufficiale interregionale della FPICB, che celebra attraverso il gioco e l’inclusione il Limone IGP di Rocca Imperiale, eccellenza agricola e culturale del territorio. A sfidarsi, in questo caso, saranno i migliori atleti italiani di calcio balilla paralimpico, tra cui i Campioni del Mondo 2025 Luigi Iannone, Daniele Riga, Corrado Montecaggi, Domenico Smario, Paolo De Florio.

I due eventi si configurano come un’occasione unica per vivere lo sport senza barriere, in un clima di partecipazione e comunità.