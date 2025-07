La decima edizione della rievocazione storica prenderà il via con la “Contesa delle Contrade” e si concluderà con il grande Corteo Storico Multiepoca, con la partecipazione di Jimmy Ghione e oltre 400 comparse. Nel mezzo visite guidate, gastronomia, mostre, spettacoli e approfondimenti culturali.



Si svolgerà 1, 2 e 3 agosto la decima edizione de “Le Notti della Contea”, l’attesa rievocazione storica organizzata a Conversano (Ba) dall’Associazione di Promozione Sociale SensAzioni del Sud e dal Gruppo Storico Città di Conversano, con la direzione artistica di Core Live Show. La manifestazione si aprirà venerdì 1° agosto alle ore 18:00 con la tradizionale “Contesa delle Contrade”, momento dedicato ai più piccoli con sfide e giochi tra gli antichi casali di Conversano, e culminerà domenica 3 nel grande Corteo Storico Multiepoca, che vedrà sfilare circa 400 rievocatori provenienti da diverse regioni italiane lungo un percorso di oltre 3 chilometri, in occasione del quale Jimmy Ghione vestirà i panni del Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona.







Il tema conduttore del 2025 sarà “La Fede & l’Eresia”, un viaggio coinvolgente nelle tensioni e nei contrasti che hanno segnato la storia, tra spiritualità e inquisizione. Attraverso performance teatrali, approfondimenti storici e mostre, il pubblico sarà guidato alla scoperta delle dinamiche culturali e sociali che hanno modellato il pensiero dal Medioevo fino al Barocco. Per tre giorni, a partire dalle ore 20:00, Piazza Castello e il Borgo Antico di Conversano si trasformeranno in un teatro a cielo aperto, animato da dame e cavalieri, monaci, mercanti, sbandieratori, giullari, falconieri, armigeri e artisti, che si alterneranno in un palinsesto ricchissimo, tra accampamenti militari, il mercato medievale, dimostrazioni di antichi mestieri e giochi. Mentre l’area gastronomica, con pietanze medievali, birra artigianale e banchi del cambio moneta, accompagnerà i visitatori in un viaggio sensoriale alla scoperta della convivialità dell’epoca.







Non mancheranno appuntamenti di approfondimento. Tra questi, la sera del 1° agosto alle ore 20:30, presso la suggestiva Balconata Giannetta in piazza XX Settembre, è in programma la presentazione del libro “Voci dell’Età di Mezzo” della scrittrice Chiara Pepe. Sempre sulla stessa balconata, il 2 agosto alle 20:30, si terrà un convegno di grande rilievo storico: “Il Matrimonio di Caterina Orsini e Giulio Antonio Acquaviva: un legame che ha plasmato Conversano”.







Accanto alle rievocazioni e agli spettacoli, “Le Notti della Contea” si conferma anche importante occasione di valorizzazione e riscoperta del patrimonio storico e culturale di Conversano. Durante le serate dell’evento, i visitatori potranno prendere parte a visite guidate e approfittare delle aperture straordinarie del Torrione Maestro del Castello Aragonese e dell’Archivio Storico della Città di Conversano, custode di documenti preziosi e memorie.



“Le Notti della Contea” è organizzato con il patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, della Città di Conversano, del CERS e del CIANS. Sono partner dell’evento: Banca di Credito Cooperativo di Conversano, Tempocasa Conversano, Norba Rent, Ceramicarredo Battista, L’Abbate Macchine Edili.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.lenottidellacontea.it