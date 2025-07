Una corsa dal grande fascino arroccata sull’acropoli di Muro Lucano, definito “borgo-presepe”, e sulla via Appia che serpeggia al suo interno: il 3 agosto si accendono i motori della 13ma Coppa “Città di Muro Lucano- Trofeo San Gerardo Maiella”, gara organizzata dalla Basilicata Motorsport e voluta dall’amministrazione guidata da Giovanni Setaro, onorando il santo patrono della Basilicata, che ebbe i natali proprio nel piccolo comune lucano. La competizione, tornata a disputarsi nel 2024 dopo dodici anni di stop, per l’edizione 2025 è valida come settima prova della Coppa ACI Sport 4° zona, penultima tappa delle specialità Turistica Slalom e per il 22° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia Basilicata).



Tante le vetture attese, tra prototipi e monoposto, kartcross, auto rally e “stradali” della Racing Start, fino alle storiche. Si correrà su un percorso di 2.995 metri ricavato sui tornanti della SP ex SS 7 Appia fino all’abitato del paese e lo scorso anno dominato dal potentino Carmelo Coviello su Osella PA 21 davanti al lucerino Domenico Palumbo, su Radical SR4 Suzuki ed al melfitano Angelo Parrini, su Fiat 500 Kawasaki silhouette. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 24 di domani, 30 luglio.



Il programma della competizione inizierà nel pomeriggio di sabato 2 agosto con le verifiche sportive e tecniche che saranno effettuate nei locali del piazzale Mercato in contrada Pascone, mentre la Direzione Gara e la sala stampa saranno ubicate presso il Municipio. Domenica 3 agosto, sulla linea di start alle ore 9.00 il direttore di gara Carmine Capezzera terrà il briefing con i piloti partecipanti, fornendo istruzioni e dettagli sia dal punto di vista della corsa che, soprattutto, a garanzia di sicurezza. Alle 9.30 scatterà il giro di ricognizione, seguito dalle tre manches di gara, fino alle 15.30 circa mentre la premiazione si svolgerà dopo 30 minuti in piazza Roma.



Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.