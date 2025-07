Una donna incinta di 33 anni, originaria dell’Abruzzo, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto la scorsa notte, intorno all’una, sulla statale 16 in direzione sud, nei pressi di Mola di Bari.



La donna viaggiava a bordo di un’utilitaria insieme a due uomini, di 29 e 59 anni, entrambi rimasti feriti in modo serio. I due sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale Di Venere di Bari e al Policlinico.



L’auto si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un pullmino su cui viaggiavano alcuni cittadini ucraini. Anche tre passeggeri del mezzo — un bambino di 9 anni, una donna di 37 e un uomo di 43 — sono rimasti feriti gravemente e sono stati ricoverati al Policlinico, tutti in codice rosso.



Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.



foto di repertorio