Tirrenia (PI), 17 luglio 2025 - L’ottava giornata di Poule Promozione ha inaugurato questo pomeriggio la quinta tappa della Serie A Q8, fino a domenica sera nella Puntocuore Beach Arena nel Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.



E’ il brasiliano Rai il protagonista indiscusso del penultimo turno di regular season: un gol allo scadere del gioiellino dell’Icierre Lamezia tiene ancora viva la formazione di mister Pellegrino che rimane in scia a -3 dalla capolista Naxos, a punteggio pieno dopo il successo anche sul Sakro Crotone. Domani mattina alle ore 10.15 (diretta streaming su YouTube LND) il faccia a faccia decisivo che vale l’accesso alla Final Eight e la partecipazione alla prossima Poule Scudetto.



QUI tutte le foto di giornata: https://drive.google.com/drive/folders/1CaqGheXmryEofxoiW8JVvNk_n1YTSa9z?usp=sharing

Poule Promozione: risultati, match report, programma gare e classifiche

https://beachsoccer.lnd.it/it/serie-a/serie-a-stagione-2025/serie-a-2025-poule-promozione



Piena bagarre in zona playoff per gli altri due posti rimasti per le finali: con Naxos e Lamezia ormai irraggiungibili, è lotta a tre tra Genova, Sicilia e Terracina. Liguri in posizione di vantaggio con 18 punti, domani c’è lo scontro diretto con i catanesi (diretta YouTube ore 11.30) a braccetto quota 15 con i pontini, che invece affronteranno il Sakro Crotone impegnato nella lotta per non retrocedere.



Lo spettro della B elettrizzerà anche le sfide Faventia-Brancaleone (diretta YouTube ore 12.45) e Chiavari-Vastese: delle quattro formazioni, gli unici a sorridere oggi sono stati i calabresi che tengono così ancora vive le speranze.



Domani entrerà in scena anche la Poule Scudetto per una vera e propria maratona di calcio sulla sabbia dal mattino alla sera: dalle 9 alle 15.15 si giocherà l’ultima giornata della Poule Promozione, mentre dalle ore 16.30 inizieranno le partite della settima giornata del girone di vertice del campionato.





Match report

Faventia-Terracina 2-13

È Del Duca, a due minuti dalla fine del primo tempo, a rompere l’equilibrio e sbloccare la gara per il Terracina nel match inaugurale dell’ottava giornata di Poule Promozione. Una volta in vantaggio, è tutto un crescendo dei pontini: Suli Batis firma il raddoppio e Ramy infiamma la Beach Arena del CPO di Tirrenia con una rovesciata spettacolare che vale il 3-0. Terracina travolgente nel secondo tempo con le doppiette di Del Duca, Mucciarelli e ancora Ramy (che aggancia così a quota 20 gol Pablo Perez del Naxos, oggi out per squalifica), nel mezzo un solo gol per il Faventia con Branchetti. In avvio di terzo tempo i romagnoli trovano ancora un guizzo con Aloe, ma un Terracina in formato dominante fissa il risultato sul 13-2.



Brancaleone-Vastese 3-2

Tre punti preziosi per i calabresi che superano una combattiva Vastese per 3-2. Sono però gli abruzzesi a sbloccare il match con Raspa, poi nel secondo tempo la zampata di Giovanni Galletta ristabilisce la parità per i rossoblu. Tante occasioni da entrambe le parti, ma il punteggio resta in bilico fino a sei minuti dalla fine del terzo tempo, quando il Brancaleone trova l’allungo decisivo: prima Simone Galletta e poi Borrello firmano il sorpasso. La Vastese prova a riaprirla con il gol di Canci, ma non basta per portare la gara all’extra time.



Sakro Crotone-Naxos 2-6

La capolista supera anche il Sakro Crotone e continua la sua corsa a punteggio pieno. A sbloccare l’incontro per i siciliani ci pensa Caltabiano con una conclusione precisa. Poco dopo Sciuto ha l’occasione per allungare dal dischetto, para Lamberti che tiene a galla i calabresi. Il raddoppio però è solo rimandato: ancora Caltabiano, stavolta in versione assist-man, serve Palma per il 2-0. I pitagorici faticano a trovare la porta, mentre il Naxos cala il tris con Di Stefano. Monteleone prova a rimettere in partita i rossoblu, ma la reazione è frenata dalla quarta rete a firma Famà. Nel finale di secondo tempo ancora in gol Monteleone, stavolta dal dischetto. Di Stefano e Batalha chiudono i conti per il Naxos.



Sicilia-Icierre Lamezia 3-4

Match ad alta intensità con finale thriller tra Sicilia e Icierre Lamezia. A partire meglio sono i catanesi che trovano subito il vantaggio grazie al bomber Pedrinho, poi con una splendida punizione Rai firma l’1-1 che chiude la prima frazione. Nel secondo tempo i calabresi alzano il ritmo e colpiscono con Verso e Mascaro prima del gol di Balinha in chiusura. Gli ultimi secondi sono da cardiopalma: il brasiliano pareggia i conti all’ultimo minuto, mettendo i neroverdi nelle condizioni di non raggiungere più il Naxos, ma ancora il connazionale Rai regala all’Icierre un successo pesantissimo in chiave classifica.



Genova-Chiavari 6-3

Al derby ligure il compito di chiudere la penultima giornata della Poule Promozione. Una sfida intensa che ha visto i genovesi compiere uno scatto forse decisivo per i playoff. La formazione di Gomez parte in svantaggio, ma la ribalta con la doppietta del solito Revello. Il Chiavari, spinto dalla necessità di punti per non retrocedere, risponde colpo su colpo ritornando nuovamente avanti. La gioia dura appena un minuto perchè Rodriguez lancia insieme a Madsen e Brema la rimonta definitiva.







SERIE A Q8 2025



POULE PROMOZIONE

Risultati 8ª Giornata

Faventia-Terracina 2-13

Brancaleone-Vastese 3-2

Sakro Crotone-Naxos 2-6

Sicilia-Icierre Lamezia 3-4

Genova-Chiavari 6-3



Classifica: Naxos 24 punti, Icierre Lamezia 21, Genova 18, Sicilia e Terracina 15, Vastese 9, Faventia 6, Sakro Crotone 4, Chiavari e Brancaleone 3.



Domani - 9ª Giornata

09:00 - Terracina-Sakro Crotone

10:15 - Naxos-Icierre Lamezia (diretta streaming)

11:30 - Sicilia-Genova (diretta streaming)

12:45 - Faventia-Brancaleone (diretta streaming)

15:15 - Chiavari-Vastese



POULE SCUDETTO

Domani - 7ª Giornata

16:30 - Happy Car Sambenedettese-Napoli (diretta streaming)

17:45 - Roma-Lenergy Pisa (diretta streaming)

18:00 - Bologna-Farmaè Viareggio

20:15 - Città di Milano-Domusbet.tv Catania

21:30 - We Beach Catania-Cagliari



Classifica: Napoli 14 punti, Domusbet.tv Catania 13, Lenergy Pisa e Happy Car Sambenedettese 12, Farmaè Viareggio 10, We Beach Catania 9, Città di Milano 7, Cagliari 6, Roma e Bologna 0