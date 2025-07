Le luci del centro storico tornano protagoniste per una delle notti più attese dagli appassionati di mountain bike. Domenica 13 luglio si terrà la quinta edizione del Trofeo XC Night Race – Città di Massafra, evento in notturna organizzato dalla MTB Tebaide Massafra in collaborazione con la UISP Puglia, valido come seconda tappa del Trofeo dei Borghi Bicinpuglia 2025.

La gara, riservata a cicloamatori uomini e donne regolarmente tesserati con UISP, FCI e altri enti convenzionati per la stagione 2025, si svolgerà su un circuito urbano completamente rivisto per questa edizione. Il percorso, lungo circa due chilometri e da ripetere undici volte, attraversa i suggestivi vicoli del centro storico tra repentini cambi di direzione, discese, scalinate e una sola salita spettacolare che passa proprio sotto il castello medievale della città. Il dislivello complessivo per ogni giro è di circa 55 metri, e la partenza ufficiale è prevista alle ore 20:00 in via La Liscia, nei pressi del pub New Magazine.

Le iscrizioni, a numero chiuso per un massimo di 100 atleti, sono già aperte sul sito www.bicinpuglia.it. Il termine ultimo per aderire è fissato per venerdì 11 luglio alla mezzanotte, con una quota di partecipazione di 20 euro. Chi si iscriverà nella giornata di sabato 12 luglio potrà farlo al costo di 25 euro.

Il ritrovo per gli atleti è fissato alle ore 17:00 presso il Bar Sky in via Lungovalle, dove si svolgeranno le operazioni di verifica licenze e la consegna dei pacchi gara. Il via alla competizione sarà dato alle ore 20:00, mentre la conclusione è prevista intorno alle 21:15, seguita dalla cerimonia di premiazione.

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, indipendentemente dalla federazione o ente di appartenenza, oltre alla squadra con il maggior numero di atleti partenti. In caso di parità numerica, si terrà conto del miglior piazzamento in classifica generale. Saranno premiati soltanto gli atleti presenti alla premiazione.

L’intero percorso sarà sorvegliato da personale autorizzato e le strade interessate dalla gara saranno chiuse al traffico, sebbene sia raccomandata la massima attenzione per la presenza di eventuali pedoni o mezzi in movimento. L’evento si svolgerà nel rispetto del regolamento UISP e del circuito Bicinpuglia 2025. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al programma per garantire la miglior riuscita della manifestazione, impegnandosi a comunicare ogni variazione con tempestività e chiarezza.