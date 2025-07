Si è svolto questa mattina, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata, a Potenza, l’incontro promosso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza/Matera, in collaborazione con Anci Basilicata, dal titolo “Il Pnrr e i Comuni della Basilicata – Strumenti a supporto e stato di attuazione”.

L’iniziativa, che rientra nel ciclo di appuntamenti promossi a livello nazionale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e collaborazione tra istituzioni, tecnici e amministratori locali per fare il punto sull’utilizzo delle risorse Pnrr e condividere strumenti e buone pratiche in materia di gestione progettuale, con un focus sul DM 6 dicembre 2024, sull’uso della piattaforma ReGiS e sull’avanzamento degli interventi in Basilicata.

All’apertura dei lavori ha portato il suo saluto l’Assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, che ha evidenziato il valore della cooperazione istituzionale per garantire l’efficace attuazione del Piano.

“In questi mesi – ha dichiarato l’assessore Latronico – stiamo registrando un consolidamento e una crescita significativa della capacità progettuale dei Comuni lucani, con oltre 1.247 progetti già avviati e un incremento delle risorse del 7% tra giugno e dicembre 2024, da 372 a 398 milioni di euro. I numeri ci restituiscono un territorio dinamico e partecipe: Potenza ha attivato 29 progetti per 61,2 milioni di euro e Matera 26 progetti per 28,4 milioni di euro, a conferma del ruolo trainante dei capoluoghi nel processo di attuazione. Anche nei comuni di dimensioni più contenute si registra una vivace attività progettuale, con circa 1.192 progetti in corso per un valore complessivo di circa 308,4 milioni di euro. La Regione Basilicata – ha aggiunto Latronico – è costantemente impegnata a sostenere tutte le amministrazioni locali, valorizzando ogni progettualità attraverso strumenti come gli Accordi di Coesione e il rifinanziamento, tramite fondi Fsc e Fesr, di oltre 80 interventi inizialmente esclusi dal Pnrr. Questo approccio, basato sulla resilienza e su una strategia di riprogrammazione, permetterà la piena realizzazione di opere determinanti come ciclovie, parchi urbani e progetti culturali diffusi, contribuendo allo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio regionale. L’obiettivo resta uno: non disperdere alcuna opportunità utile al benessere delle comunità lucane.”

Durante l’evento sono intervenuti anche i dirigenti dell’Ispettorato generale per il Pnrr del Mef, che hanno illustrato strumenti operativi e aggiornamenti sullo stato dei progetti, fornendo supporto tecnico e risposte puntuali agli amministratori presenti.