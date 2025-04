Si è conclusa con uno spettacolo di emozioni, fair play e grande calcio digitale la 3ª edizione del Torneo delle Regioni eSport firmata FIGC Lega Nazionale Dilettanti andata in scena nella cornice della 61ª edizione del Torneo delle Regioni in corso in Sicilia, che si concluderà domani con finali maschili a Taormina (Under 15, 17, 19), mentre l’ultimo atto per la categoria femminile si giocherà a Santa Teresa Riva.



Nella suggestiva location del Cinema Paradiso, nel cuore del centro storico di Catania, si è chiusa ieri sera una due giorni entusiasmante di sfide in modalità Pro Club 11 contro 11 su EAFC25, che ha visto protagonista il meglio del calcio virtuale digitale a livello regionale.



A laurearsi campione è stata la Rappresentativa del Comitato Regionale LND Abruzzo, che ha superato in una finale combattuta e di altissimo livello tecnico la rivelazione Toscana, imponendosi per 1-0 con una rete decisiva di Nicola Caiazzo al 74’, in tap-in vincente su respinta del portiere toscano. Il gol di Caiazzo è l’episodio chiave di un match tirato, denso di azioni da manuale e grandi emozioni. Un successo costruito con competenza e passione dal Comitato abruzzese, da sempre attivo e presente nel panorama eSport della LND sin dal 2020. Grande merito va al Presidente Concezio Memmo, al Referente regionale Panfilo Doria e al Commissario Tecnico Giuseppe Iaconisi, che hanno guidato il gruppo verso una vittoria meritata e applaudita da tutti.



Il torneo è entrato nel vivo ieri sera con i quarti di finale, che hanno preso il via a partire dalle ore 21:00. Il Lazio ha avuto la meglio sulla Campania con un secco 2-0, mentre la Toscana ha superato la Basilicata per 3-1. Vittorie convincenti anche per l’Abruzzo contro la Liguria (3-1) e per la Sicilia, padrona di casa, che ha battuto il Piemonte Valle d’Aosta con lo stesso punteggio. In semifinale, l’Abruzzo ha eliminato la Sicilia nella doppia sfida andata e ritorno, così come ha fatto la Toscana, che ha avuto la meglio sul Lazio. La finale tra Abruzzo e Toscana ha chiuso in bellezza la kermesse, lasciando negli occhi dei presenti e del pubblico a casa un’immagine autentica della forza aggregante e tecnica dell’eSport dilettantistico.



Prima dell’inizio delle gare, il Presidente della Commissione LND eSport Santino Lo Presti ha rivolto un saluto a tutti i partecipanti, portando i messaggi di vicinanza e sostegno del Presidente della LND Giancarlo Abete e del Presidente del Comitato Regionale LND Sicilia Sandro Morgana. Parole che hanno sancito il valore di un progetto che, anno dopo anno, cresce in partecipazione, qualità e impatto sociale.



Anche nella serata conclusiva, come nella prima, la diretta sul canale Twitch della LND eSport ha regalato un'emozionante maratona seguita da centinaia di appassionati.



Ma il Torneo delle Regioni eSport è stato molto più di una competizione. È stato un crocevia di storie, culture, passioni. Un laboratorio vivente di inclusione e socialità. A dimostrarlo, la prima storica partecipazione di una Rappresentativa dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) e l’emozionante percorso della squadra di “Vinciamo Insieme”, il progetto di inclusione sociale della LND attraverso il calcio virtuale, che ha schierato giocatori e giocatrici provenienti da realtà come la Comunità Incontro Onlus, ABEO Liguria e l’ITIS Galilei di Roma. In campo, accanto a loro, tre protagoniste del Campionato eFemminile LND: Giulia Ratto (Palermo), Maddalena Piras (Trastevere) e Flavia Scorrano (Vesta), che hanno dato ulteriore prestigio, spessore tecnico e forza simbolica alla competizione. Un’edizione che ha saputo abbattere ogni differenza: in campo si sono incontrate generazioni diverse, ruoli differenti, esperienze di vita uniche, unite dallo stesso linguaggio, quello del calcio digitale, capace di parlare a tutti con naturalezza e profondità.



Il Presidente della LND Giancarlo Abete ha espresso la sua soddisfazione per quanto offerto anche da questa edizione: “Questa attività rappresenta per la LND un’opportunità concreta per aggregare, abbattere barriere e coinvolgere in modo trasversale le Società del territorio, veicolando i valori fondanti dello sport. Un’iniziativa che rispetta il principio su cui si fonda la nostra visione: correre su due gambe, una agonistica e una sociale.”



Il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della LND Concezio Memmo: “Abbiamo avviato il progetto eSport convinti che lo sport sia motore d'innovazione sociale, uno strumento di integrazione e crescita per tutti e tutte. L’Abruzzo è stato tra i Comitati pilota durante il periodo della pandemia e ha sempre continuato a credere in questa disciplina, ben accolta anche dalle nostre società. I risultati dei progetti nuovi si vedono nel tempo e, infatti, oggi siamo qui orgogliosi e fieri di aver vinto il titolo italiano”.



Il Presidente della Commissione LND eSport Santino Lo Presti: “Abbiamo vissuto due giornate straordinarie, che hanno dimostrato quanto anche il calcio digitale possa essere strumento di aggregazione, crescita e valore. Ringrazio tutti i Comitati Regionali, il Presidente Morgana per l’ospitalità e il Presidente Abete per il sostegno continuo. Siamo sulla strada giusta: quella di un eSport sempre più al servizio delle persone.”



Come nella prima sereta la diretta sul canale Twitch della LND eSport ha regalato un’emozionante maratona seguita da centinaia di appassionati. Telecronache e commenti tecnici sono stati affidati al collaudato duo composto da Davide Abbate e Mattia Meo, mentre il salottino interviste del Cinema Paradiso è stato condotto da Fabiola Sgroi e Nina Vinciguerra che hanno dato voce ai protagonisti, tra analisi tecniche e testimonianze umane. Il service regia è stato curato dalla Go Streaming di Catania con Giovanni Saeli e Marco Bella. Lo staff della LND ha visto la partecipazione del Segretario della Commissione LND eSport Cristiano Muti, di Filippo Foglietti e dei referenti regionali Gaetano Licata, Umberto Stabile, Danilo Sanguineti e Panfilo Doria con il supporto di Marco Longhi.



Ottimo riscontro per le dirette streaming del Torneo delle Regioni eSport. Martedì 15 aprile si sono registrati 300 spettatori di picco in contemporanea, con una media stabile di 260 spettatori per l’intera live e oltre 800 interazioni in chat, a conferma dell’alto livello di coinvolgimento. Le visualizzazioni totali hanno superato quota 4.300. Anche la seconda giornata, mercoledì 16 aprile, ha confermato l’interesse del pubblico con 220 spettatori di picco, una media di 180 spettatori costanti, oltre 500 interazioni in chat per un totale di 7.500 visualizzazioni.



Tutti i protagonisti delle Rappresentative in presenza: Vito Parisi (AIA), Mattia Mannarà (Basilicata), Salvatore Verso (Calabria), Giuseppe Orsino (Campania), Andrea Rosano (Emilia Romagna), Giampaolo Pasqualino (Lazio), Lorenzo Lembo (Liguria), Andrea Stanco (Lombardia), Alfio Caltabiano (Marche), Patrick Germano (Piemonte V.A), Alessio Fiorello (Puglia), Luca Furnò (Sardegna), Angelo Bellassai (Sicilia) ed Emanuele Navanteri (Toscana).



La LND eSport chiude così con orgoglio questa nuova edizione del Torneo delle Regioni eSport, consapevole di aver scritto un’altra pagina bella, autentica e inclusiva del grande libro del calcio dilettantistico.

Un calcio che accoglie, unisce e guarda avanti. Sempre, insieme.