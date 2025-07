Si è chiusa con una grande festa la prima stagione del MontalBasket Asd, nuova realtà cestistica affiliata al CSI Matera. Il sodalizio, guidato in campo da coach Giuseppe Caporusso e presieduto da Carmen Rita Cazzato, ha salutato i suoi giovani tesserati con una giornata di sport e divertimento, nell’atrio della Scuola Elementare di Montalbano Jonico. Un arrivederci all’estate, in attesa della nuova stagione, che vedrà la società ancora più strutturata e dotata di spazi indoor adeguati per l’attività annuale. Di seguito pubblichiamo la nota ufficiale del MontalBasket.



Conclusa in bellezza la stagione del MontalBasket Asd, nuova società cestistica affiliata al Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano da questa stagione. Il gruppo che ha riportato a Montalbano Jonico il basket giocato, capitanato da Giuseppe Caporusso sul campo e dalla presidente Carmen Rita Cazzato, ha voluto regalare una giornata di giochi e divertimento ai propri tesserati, per augurargli di trascorrere al meglio l’estata e dare un arrivederci a settembre a tutti per le nuove attività.







La prima stagione agonistica del nuovo sodalizio ha fatto i conti con la carenza di strutture e le difficoltà di allenarsi, ma dopo essersi strutturati al meglio ed aver dato il via ad una serie di attività importanti a livello sportivo (come il campionato di Sport&Go organizzato dal Comitato Territoriale del Csi di Matera) e istituzionale (con la creazione della struttura societaria), dalla prossima stagione, la MontalBasket sarà pronta a mettere a disposizione dei propri tesserati strutture anche indoor idonee per l’attività da svolgere tutto l’anno, in serenità e nelle migliori condizioni possibili per crescere con la palla a spicchi tra le mani. Fantastica la giornata di gioco e divertimento proposta nell’atrio della Scuola Elementare in Viale dei Caduti a Montalbano Jonico dalla società. Una giornata conclusa con la consegna degli attestati di merito per tutti i piccoli cestisti e l’attesissimo Food party in collaborazione con Napulè.







L’instancabile coach Giuseppe Caporusso, grande protagonista dei parquet non solo in Basilicata da atleta, ha voluto ricreare le condizioni migliori per poter permettere ai ragazzi della sua Montalbano di conoscere ed appassionarsi al basket e le premesse sono ottime, con una festa di fine anno molto partecipata e di buon auspicio per la prossima stagione.







Inoltre, avendo garanzia di utilizzo di nuovi impianti e spazi idonei all’attività, grazie alla dedizione e competenza di Caporusso e della presidente Cazzato, soprattutto per la costante attenzione rivolta ai piccoli e per lo sport, la crescita si prospetta costante. Legati ai sani principi del Centro Sportivo Italiano, che pone al centro di tutto la persona e la crescita sana ed educativa dei giovani, la MontalBasket ha iniziato un percorso importante nel novero delle società della fascia jonica. Bellissima e importante anche la partecipazione, alla consegna delle pergamene agli atleti della MontalBasket del vice Sindaco del centro Jonico, Tomas Pennetta e del consigliere comunale con delega allo sport, Piero Pierro. Una sottolineatura dell’ottimo lavoro avviato dalla nuova società che regala prospettive e alternative importanti ai giovani di Montalbano Jonico.