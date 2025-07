Continuano i colpi di mercato della Santarcangiolese: arriva Matteo Crimeni, portiere classe 2006 con già oltre 80 presenze tra i pali. Cresciuto nella Turris, ha militato nella Juniores Nazionale, in Eccellenza con la Gioiese e in Promozione con l’Atletico Montalbano.

Riportiamo di seguito l’articolo di Gabriele Piccolo.



La Santarcangiolese guarda avanti e punta in alto: il club lucano si assicura le prestazioni di Matteo Crimeni, portiere classe 2006 dal profilo interessante e già collaudato nonostante la giovane età. Un investimento tecnico e prospettico che conferma la volontà della società di costruire con ambizione e visione.

Crimeni arriva in Basilicata forte di un percorso solido e ricco di minutaggio: cresciuto nella Turris, ha disputato due stagioni da titolare nella Juniores Nazionale, totalizzando oltre 80 presenze tra il 2022 e il 2024. Non un semplice numero, ma una testimonianza della fiducia guadagnata sul campo grazie a caratteristiche ben precise: posizionamento efficace, leadership nella gestione della linea difensiva e grande reattività tra i pali.

Nel 2024/2025 ha fatto il suo ingresso nel calcio dilettantistico con la Gioiese in Eccellenza calabrese, per poi proseguire la stagione all’Atletico Montalbano, in Promozione. Anche qui ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, contribuendo al raggiungimento dei playoff e mettendo in mostra qualità e maturità rare per un portiere della sua età. L’operazione è stata condotta grazie all’intermediazione della GC Sport Consultants.